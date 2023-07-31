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Киноафиша Новости Брэд Питт и Виола Дэвис остановили съемки своих новых фильмов, поддержав забастовки

Брэд Питт и Виола Дэвис остановили съемки своих новых фильмов, поддержав забастовки

31 июля 2023 14:04
Брэд Питт и Виола Дэвис остановили съемки своих новых фильмов, поддержав забастовки

Кинематографисты надеются, что конфликт будет урегулирован осенью.

Стартовавшая в середине июля забастовка Гильдии актеров затормозила производство большинства кинопроектов, однако съемки некоторых фильмов все равно продолжаются. В числе таковых картин до недавнего времени была масштабная спортивная драма с Брэдом Питтом Apex, название которой можно перевести как «Апогей» или «Вершина». Последние две недели режиссер Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик») по возможности снимал сцены с артистами, не входящими в профсоюз SAG, однако теперь работа над лентой полностью прекращена.

Брэд Питт и Виола Дэвис остановили съемки своих новых фильмов, поддержав забастовки

В конце прошлой недели Питт, являющийся исполнителем ведущей роли и продюсером гоночного блокбастера, в знак солидарности с бастующими коллегами решил остановить производство. Простой продлится от двух до нескольких месяцев. Следующий блок съемок намечен на ноябрь и пройдет он в Лас-Вегасе. Команда проекта надеется, что к этому моменту все разногласия членов Гильдии и студий будут урегулированы.

На такой же шаг пошла Виола Дэвис. Звезда «Отряда самоубийц» отказалась от съемок остросюжетного экшена «Большая двадцатка» (G20), однако, в отличие от картины Питта, ее фильм был отобран в специальную сотню кинопроектов, чьи съемки одобрила Гильдия. Дэвис руководствовалась прежде всего моральными принципами, посчитав работу на фоне нынешней ситуации недопустимой. Артистка отметила, что продюсеры с пониманием отнеслись к ее позиции.

Фото: Getty Images; Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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