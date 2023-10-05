Алексей Балабанов. Послесловие...
– Это фильм-повесть – одна из последних бесед с популярным режиссером, отрывки из печатных интервью разных лет и, главное, личных дневников Балабанова. Случайно сохранившийся разговор дает уникальную возможность по-другому взглянуть на создателя легендарного «Брата». Это кино для тех, кто любит его творчество, и тех, кто все эти годы пытается понять главного русского режиссера 2000-х.
Мало очень,конечно,и Брата слишком много,но Балабанова всегда мало
Рекомендую, естественно
