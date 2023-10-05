Меню
Алексей Балабанов. Послесловие... - трейлер
Алексей Балабанов. Послесловие.... Трейлер

Алексей Балабанов. Послесловие.... Трейлер

Дата публикации: 20 сентября 2023
Алексей Балабанов. Послесловие... – Это фильм-повесть – одна из последних бесед с популярным режиссером, отрывки из печатных интервью разных лет и, главное, личных дневников Балабанова. Случайно сохранившийся разговор дает уникальную возможность по-другому взглянуть на создателя легендарного «Брата». Это кино для тех, кто любит его творчество, и тех, кто все эти годы пытается понять главного русского режиссера 2000-х.
Валерия Михайлова 5 октября 2023, 21:36
Оценка
Гений.

Мало очень,конечно,и Брата слишком много,но Балабанова всегда мало
Рекомендую, естественно
5 октября 2023, 21:36 Ответить
Киноафиша.инфо 6 октября 2023, 13:13
в ответ на сообщение Валерия Михайлова от 5 октября 2023, 21:36
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
6 октября 2023, 13:13 Ответить
Алексей Ильин 15 октября 2023, 10:51
Оценка
Прекрасный режисер,д елавший свое кино. Алексей Балабанов, ни на кого не похож. Фильмы резкие, кричащие, иногда отталкивающие, но это правда жизни, и видения режиссера . Фильмы Алексея Балабанова надо смотреть
15 октября 2023, 10:51 Ответить
Киноафиша.инфо 15 октября 2023, 16:09
в ответ на сообщение Алексей Ильин от 15 октября 2023, 10:51
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
15 октября 2023, 16:09 Ответить
8.0 Алексей Балабанов. Послесловие...
Алексей Балабанов. Послесловие... документальный, 2023, Россия
