Нас других не будет, 2021

32 – это даже солидно: первый и второй день «Кинотавра 2021»

С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Мы ведем дневник с места события и делимся впечатлениями от творческих работ отечественного кинопроизводства.