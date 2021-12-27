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Нас других не будет
Нас других не будет, 2021
2021 / Россия
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Документальный фильм о Сергее Бодрове-младшем
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Жанр:
документальный
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О фильме
Рассказ о Сергее Бодрове-младшем от лица коллег, друзей и соратников.
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мало голосов
Оцените
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голоса
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2021
Премьера в России
27 декабря 2021
Премьера в мире
27 декабря 2021
Возраст
16+
Прокатчик
Planeta Inform
Режиссер
Петр Шепотинник
В ролях
Сергей Сельянов
Вячеслав Бутусов
Сергей Астахов
Сергей Бодров мл.
Алексей Балабанов
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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В онлайн-кинотеатре KION вышел новый документальный фильм о Сергее Бодрове – младшем
Релиз приурочен к 50-летию артиста.
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28 декабря 2021 14:59
Документальный фильм о Сергее Бодрове «Нас других не будет» обрел дату премьеры и постер
Трагедия в Кармадонском ущелье произошла ровно 19 лет назад.
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20 сентября 2021 14:55
32 – это даже солидно: первый и второй день «Кинотавра 2021»
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20 сентября 2021 12:52
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