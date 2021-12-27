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Нас других не будет, 2021

2021 / Россия
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Документальный фильм о Сергее Бодрове-младшем
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О фильме

Рассказ о Сергее Бодрове-младшем от лица коллег, друзей и соратников.

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3 голоса
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 27 декабря 2021
Премьера в мире 27 декабря 2021
Возраст 16+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Петр Шепотинник
Петр Шепотинник
В ролях
Сергей Сельянов
Сергей Сельянов
Вячеслав Бутусов
Вячеслав Бутусов
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Сергей Бодров мл.
Сергей Бодров мл.
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нас других не будет 2 постера
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В онлайн-кинотеатре KION вышел новый документальный фильм о Сергее Бодрове – младшем Релиз приурочен к 50-летию артиста.
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28 декабря 2021 14:59
Документальный фильм о Сергее Бодрове «Нас других не будет» обрел дату премьеры и постер Трагедия в Кармадонском ущелье произошла ровно 19 лет назад.
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20 сентября 2021 14:55
32 – это даже солидно: первый и второй день «Кинотавра 2021» С 18 по 25 сентября в Сочи проходит крупнейший российский фестиваль «Кинотавр». Мы ведем дневник с места события и делимся впечатлениями от творческих работ отечественного кинопроизводства.  
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20 сентября 2021 12:52
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