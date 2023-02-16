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Киноафиша Новости Посвященная Алексею Балабанову выставка продлена еще на месяц

Посвященная Алексею Балабанову выставка продлена еще на месяц

16 февраля 2023 16:08
Посвященная Алексею Балабанову выставка продлена еще на месяц

Все жалеющие смогут посетить экспозицию до середины марта.

Петербуржский выставочный центр «Севкабель Порт» и кинокомпания «СТВ» объявили о продлении на месяц выставки «БАЛАБАНОВ», посвященной жизни и творчеству культового российского режиссера Алексея Балабанова. Теперь все желающие смогут посетить экспозицию до 15 марта.

Посвященная Алексею Балабанову выставка продлена еще на месяц

Балабанов — один из ведущих деятелей отечественного кино эпохи 1990-х и 2000-х годов. Всего за два десятилетия активной работы ему удалось снять около двух десятков картин, многие из которых стали неотъемлемой частью истории российского кино. «Брат», «Груз 200», «Жмурки» — лишь немногие работы режиссера, сумевшие покорить сердца как простых зрителей, так и привередливых критиков на всем постсоветском пространстве.

Организаторы мероприятия позиционируют его как первую выставку-ретроспективу, объединяющую все этапы творчества Балабанова в единое повествование. Помимо истории создания самых знаменитых картин режиссера, гости центра могут узнать о его ученических и нереализованных проектах, а также ознакомиться с отдельной масштабной экспозицией, посвященной фильмам «Брат» и «Брат 2». Также можно посетить отдельные мероприятия публичной программы, проходящие в рамках выставки, и заглянуть в сувенирный магазин. На данный момент выставку-ретроспективу «БАЛАБАНОВ» посетили уже свыше 150 тыс. человек.

По словам продюсера Сергея Сельянова, дружившего с Балабановым, продление выставки связано со скорым днем рождения режиссера, отмечаемым 25 февраля. Сельянов также объявил, что в честь знаменательной даты организаторы проведут ряд особых мероприятий, которые будут анонсированы позже.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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