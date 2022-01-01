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Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Kana Hanazawa
О персоне
Фильмография
Кана Ханадзава
Kana Hanazawa
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Дата рождения
25 февраля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Токио, Япония
Рост
157 см
Биография Каны Ханадзавы
Родилась 25 февраля 1989 года. Токио, Япония.
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Фильмография Каны Ханадзавы
Плавучий дом
приключения, анимация, драма
2022, Япония
0.0
Магическая битва 0. Фильм
боевик, анимация, фэнтези
2021, Япония
7.0
Психопаспорт: Грешники системы - Преступление и наказание
боевик, анимация, криминал
2019, Япония
6.0
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
аниме
2019, Япония
6.0
Психопаспорт: Грешники системы - Первый блюститель
боевик, анимация, криминал
2019, Япония
7.0
Годзилла: Планета чудовищ
анимация, аниме
2017, Япония
6.0
Империя мертвых
аниме
2015, Япония
5.0
Психопаспорт
боевик, анимация, криминал
2015, Япония
7.0
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