Алексей Балабанов
Награды
Награды и номинации Алексея Балабанова
Награды и номинации Алексея Балабанова
Венецианский кинофестиваль 2012
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Best Film (Venice Days)
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2002
Полнометражный фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1998
Специальный приз
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1997
Главный приз фестиваля
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2007
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2006
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2005
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2000
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1996
Полнометражный фильм
Номинант
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1994
Полнометражный фильм
Номинант
