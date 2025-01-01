Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Амадей
Билеты от 2200₽
Киноафиша Амадей

Спектакль Амадей

16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Драма о любви и вечности

Спектакль «Амадей» — это не просто история о зависти и соперничестве. Это глубокая и трагическая драма о неразделенной любви, божественном даре и человеческой слабости.

Сюжет

Антонио Сальери — успешный и всеми признанный композитор, верящий, что его талант — результат сделки с Богом. Он обещает Богу целомудрие и праведную жизнь в обмен на музыкальную славу, и кажется, что его мечта воплощается. Но всё меняется, когда на сцену выходит юный Вольфганг Амадей Моцарт. Сальери осознаёт, что гениальность и божественная любовь достались не ему, а дерзкому, бестактному и, по его мнению, недостойному Моцарту.

Имя «Amadeus» означает «любовь Бога», и Сальери понимает, что эта любовь обращена к Моцарту, а не к нему. Охваченный горечью, он объявляет свою «сделку» с Богом недействительной и решает отомстить, разрушая Моцарта. Однако осознание гениальности своего соперника и невозможность уничтожить его вечное наследие становится для Сальери самым жестоким наказанием.

Режиссерский взгляд

Режиссёр Анатолий Шульев раскрывает глубину внутренней борьбы Сальери: его страх забвения и мучительное осознание того, что, несмотря на все его усилия, именно Моцарт останется в памяти потомков. Спектакль исследует природу таланта, вечную неудовлетворенность и беззащитность человека перед вечностью. Погружаясь в свои воспоминания, Сальери пытается найти тот момент, когда всё пошло не так.

Почему стоит посмотреть?

«Амадей» — это не только рассказ о великих композиторах, но и притча о тщеславии, страхе забвения и бессмертии искусства. Это история, которая заставляет задуматься о вечных вопросах: что значит быть талантливым, какова цена славы и почему человеческая жизнь так хрупка перед лицом вечности.

Не пропустите уникальную возможность стать свидетелем этой потрясающей драмы о судьбах, в которых божественное и человеческое тесно переплелись.

Режиссер
Анатолий Шульев
В ролях
Алексей Гуськов
Виктор Добронравов
Екатерина Крамзина
Федор Воронцов
Олег Макаров

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 2200 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Сальери не убивал Моцарта. Рецензия на спектакль «Амадей» в театре Вахтангова

Спектакль «Амадей» в Театре Вахтангова интересно подаёт историю двух музыкантов. Один посредственен, второй — гений. Один всю жизнь кропотливо работал, у второго с рождения дар. Один пережил свою славу, второй остался в сердцах людей навсегда. При этом сюжет не заявляет документальную точность. Здесь важно то, как через историю двух композиторов режиссёр рассуждает о сложных вопросах судьбы. Почему кому-то ради успеха нужно долго работать, а кому-то всё достаётся легко. Есть ли вселенская справедливость, и в чём она выражается? Сегодня разберём эту сложную историю. Спектакль «Амадей», режиссёр Анатолий Шульев, театр Вахтангова.

Читать дальше

Фотографии

Амадей Амадей Амадей Амадей

В ближайшие дни

Четвертый богатырь
6+
Детский
Четвертый богатырь
27 сентября в 11:00 РАМТ
от 500 ₽
Новые похождения Кота в сапогах
6+
Детский Иммерсивный
Новые похождения Кота в сапогах
9 августа в 15:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Сын полка
6+
Драма Детский
Сын полка
19 сентября в 19:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше