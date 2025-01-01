Спектакль Онегин-блюз

Музыкально-поэтическая ироническая драма

«Онегин-Блюз» — это не просто спектакль, а настоящее культурное событие, которое объединило театральное, поэтическое и музыкальное искусство. Ироничная драма, основанная на произведении Пушкина, в этом исполнении приобретает свежий, современный и неожиданный звучание.

Классика с современным звучанием

Проект демонстрирует, как легко и актуально может звучать классика в современном контексте. Пушкинский текст звучит в уникальной интерпретации, где сливаются струнный квартет и саксофон. Это позволяет погрузиться в знакомую, но всё же новую атмосферу этой классической истории. Спектакль сочетает тонкость, иронию и глубокую актуальность, привлекая внимание любителей современного театра.

Глубокая актерская игра

Великолепная актерская игра Народного артиста Алексея Гуськова — одно из главных украшений спектакля. Его интерпретация ролей Онегина и Ленского, его умение передать глубокие эмоции через слово и паузы завораживает зрителей, погружая их в трагедию, смех и слёзы. По отзывам зрителей, это исполнение оставляет незабываемые впечатления: «Как было подано! Смех, слёзы, трагедия... Просто чудо!»

Главные роли и исполнители

В главных ролях — Народный артист РФ Алексей Гуськов, который исполнил роли Онегина и Ленского. Музыкальное сопровождение произведено лауреатом международных конкурсов Вероникой Кожухаровой на саксофоне. В спектакле также участвуют Николай Дорожкин, Юлия Винникова, Сергей Мазур, Максим Доронкин, Анастасия Федоренко и Владислав Алмакаев.

Постановочная группа

Режиссёр — Михаил Цитриняк, сценограф — Кирилл Данилов, художник по костюмам — Янина Кремер. Музыкальное оформление обеспечили композиторы Борис Кинер и Александр Прокопович, а хореографом стала Татьяна Борисова. Продюсер спектакля — Леонид Роберман.