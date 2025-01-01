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Онегин-блюз
Билеты от 1000₽
Киноафиша Онегин-блюз

Спектакль Онегин-блюз

Постановка
Театр Эстрады 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтическая ироническая драма

«Онегин-Блюз» — это не просто спектакль, а настоящее культурное событие, которое объединило театральное, поэтическое и музыкальное искусство. Ироничная драма, основанная на произведении Пушкина, в этом исполнении приобретает свежий, современный и неожиданный звучание.

Классика с современным звучанием
Проект демонстрирует, как легко и актуально может звучать классика в современном контексте. Пушкинский текст звучит в уникальной интерпретации, где сливаются струнный квартет и саксофон. Это позволяет погрузиться в знакомую, но всё же новую атмосферу этой классической истории. Спектакль сочетает тонкость, иронию и глубокую актуальность, привлекая внимание любителей современного театра.

Глубокая актерская игра
Великолепная актерская игра Народного артиста Алексея Гуськова — одно из главных украшений спектакля. Его интерпретация ролей Онегина и Ленского, его умение передать глубокие эмоции через слово и паузы завораживает зрителей, погружая их в трагедию, смех и слёзы. По отзывам зрителей, это исполнение оставляет незабываемые впечатления: «Как было подано! Смех, слёзы, трагедия... Просто чудо!»

Главные роли и исполнители
В главных ролях — Народный артист РФ Алексей Гуськов, который исполнил роли Онегина и Ленского. Музыкальное сопровождение произведено лауреатом международных конкурсов Вероникой Кожухаровой на саксофоне. В спектакле также участвуют Николай Дорожкин, Юлия Винникова, Сергей Мазур, Максим Доронкин, Анастасия Федоренко и Владислав Алмакаев.

Постановочная группа
Режиссёр — Михаил Цитриняк, сценограф — Кирилл Данилов, художник по костюмам — Янина Кремер. Музыкальное оформление обеспечили композиторы Борис Кинер и Александр Прокопович, а хореографом стала Татьяна Борисова. Продюсер спектакля — Леонид Роберман.

Режиссер
Михаил Цитриняк
В ролях
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Сергей Мазур
Сергей Мазур
Вероника Кожухарова
Николай Дорожкин
Юлия Винникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1500 ₽
27 октября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 1000 ₽
30 декабря
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Онегин-блюз Онегин-блюз Онегин-блюз Онегин-блюз Онегин-блюз Онегин-блюз Онегин-блюз Онегин-блюз

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