Спектакль Фальшивая нота

Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов в блистательном актерском поединке

Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов блестяще исполняют роли преступника и обвинителя, палача и жертвы, меняясь местами по мере развития сюжета.

Автор и постановка

Автор пьесы, французский актёр и режиссёр Дидье Карон, с 2008 года возглавляет Театр Мишель — один из старейших и самых известных театров в Париже. «Фальшивая нота» была написана в 2017 году и впервые показана на фестивале в Авиньоне.

Сюжет

Всемирно известный дирижёр Миллер только что завершил концерт в Женевской филармонии и остался недоволен своим оркестром, испытывая сильное раздражение. В его гримерной неожиданно появляется робкий и суетливый зритель, который специально приехал из Бельгии, чтобы увидеть это выступление. Будучи давним поклонником творчества Миллера, он мечтает получить автограф и сделать фото с маэстро на память. Эта встреча станет поворотным моментом в жизни обоих.

Как желание мести может изменить человека, если вся его жизнь становится подчинена этой единственной страсти? Может ли тщательно подготовленная месть быть справедливой?