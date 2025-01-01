Меню
Фальшивая нота
Билеты от 900₽
Фальшивая нота

Спектакль Фальшивая нота

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов в блистательном актерском поединке

Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов блестяще исполняют роли преступника и обвинителя, палача и жертвы, меняясь местами по мере развития сюжета.

Автор и постановка

Автор пьесы, французский актёр и режиссёр Дидье Карон, с 2008 года возглавляет Театр Мишель — один из старейших и самых известных театров в Париже. «Фальшивая нота» была написана в 2017 году и впервые показана на фестивале в Авиньоне.

Сюжет

Всемирно известный дирижёр Миллер только что завершил концерт в Женевской филармонии и остался недоволен своим оркестром, испытывая сильное раздражение. В его гримерной неожиданно появляется робкий и суетливый зритель, который специально приехал из Бельгии, чтобы увидеть это выступление. Будучи давним поклонником творчества Миллера, он мечтает получить автограф и сделать фото с маэстро на память. Эта встреча станет поворотным моментом в жизни обоих.

Как желание мести может изменить человека, если вся его жизнь становится подчинена этой единственной страсти? Может ли тщательно подготовленная месть быть справедливой?

Режиссер
Римас Туминас
В ролях
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов

31 октября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Фальшивая нота

