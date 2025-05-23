Театр «Квартет И»: успех на большом экране и фан-клуб поклонников

«Квартет И» превращает спектакли в киноленты, где слово важнее спецэффекта, но сохраняет главное — живую интонацию и честный диалог. В чем феномен этих картин и почему зрители узнают в героях себя? Киноафиша пробудет разобраться!

Благодаря им мы узнали «О чём говорят мужчины» пока в комнате отсутствуют женщины. Демидов, Ларин, Барац и Хаит — четверка друзей-актеров, которые выстроили уникальную систему работы. Далеко не все знают, что их самые знаменитые фильмы — «День радио», «День выборов» и другие — перешли на экраны со сцены театра. Театра, который родился еще в студенчестве.

Как четыре студента ГИТИСа стали «Квартетом И»

Квартет сложился задолго до того, как появилось название. Да и героев в этой истории на самом деле не четыре, а пять. Обо всем по порядку.

В 1988 будущие участники и создатели «Квартета И» приехали в Москву, чтобы поступать на актерско-режиссерский курс Российского института театрального искусства.

Они встретились еще на вступительных экзаменах, довольно быстро сдружились, а в процессе учебы чем-то отличались от всей группы. Все они попали на курс Владимира Коровина — актера, театрального режиссера и педагога. У мастера они научились основам и тонкостям актерского мастерства, а еще — всегда с иронией и легкостью относиться к творчеству, пресекая в зародыше надменность и высокомерие.

Репетиции в ГИТИСе всегда проходили весело, без лишнего пафоса. Коровин поощрял импровизацию, умение выкрутиться, если забыл слова, проявить свою “напрашивающуюся” эмоцию, даже если этого не подразумевал конкретный монолог.

На одном из занятий однокурсник будущего «Квартета» заметил, что если в постановки участвует кто-то из четверки, то это всегда выходит хорошо, а если они играют все вместе, то происходит магия. Этим внимательным и прозорливым парнем был Сергей Петрейков — тот самый пятый “участник” квартета, человек, который почти всегда остается за кадром. Он и есть «И». Он — режиссер театра, соавтор всех пьес и сценариев к фильмам.

Первая постановка «Квартета И» — «Это только штампы» — родилась из объединения коротких сценок, которое артисты разыгрывали во время учебы. В основе идеи — высмеивание клише, которыми пестрит театр и кино. Этим спектаклем молодой театр жил почти два года, а потом родилась новая история — «Ля Комедия, или Мы будем развлекать вас всеми средствами, которые хороши».

Кстати, длинные-длинные названия — узнаваемый “почерк” режиссера театра Сергея Петрейкова. Во многом, именно ему «Квартет» получил право на жизнь. В начале пути, когда команды еще не была известной, Петрейков сдавал свою московскую квартиру, а деньги от аренды отдавал на костюмы, декорации и другие жизненно важные моменты для театра.

Первым домом «Квартету» служил театр в подвальчике ГИТИСа, где начиналась история многих коллективов еще с XX века.

Такие разные, но все-таки они вместе: об участниках «Квартета И»

Актерскую часть «Квартета» составляют четыре совершенно разных мужчины, которые удивительным образом дополняют друг друга и органично существуют в одном кадре или спектакле.

Ростислав Хаит

Актер родился в Одессе. С детства Ростислава окружал громкий смех. Его отец — Валерий Исаакович — был сатириком и капитаном одной из самых знаменитых команд КВН «Одесские трубочисты», которая стояла у истоков отечественного юмора.

По словам коллег по сцене, в жизни актер очень похож на своего героя Славу из «Дней радио» и других фильмов — там он почти не играет, а просто живет в кадре. Возможно, ему просто лень, потому что если ему лень, то он не будет ломать себя и перенапрягаться.

Театральную сцену Ростислав не очень любит, в кино ему нравится гораздо больше. Однако его самая большая страсть — футбол. О своем увлечении он может рассказывать часами и знает игроков, составы команд и другие детали лучше многих профессиональных комментаторов.

Кстати, стать актером Ростислав решил еще в школе. Эту мечту он разделил со своим другом и одноклассником Леней.

Ростислав Хаит. Пресс-показ фильма «Квартета И» - «О чем говорят мужчины». Каро фильм Атриум. Источник: Legion-Media

Леонид Барац

Леня он только в паспорте. Все с детства зовут его Лешей. Если вы думали о том, почему он единственный герой фильмов «Квартета», которого зовут не так, как в титрах — теперь вы знаете ответ.

Бабушка Нюся работала в оперном театре и прививала мальчику любовь к высокому искусству, к музыке. В школе Алексей немного хулиганил, был ярким и заметным, участвовал — вместе с другом Славой — во всех видах самодеятельности. Так еще за партой сложился их творческий союз.

Кстати, Алексей/Леонид тоже влюблен в футбол. Вместе с другом они смотрят матчи и собираются погонять мяч в свободное время.

Леонид Барац на турнире по театральному футболу на фестивале «Черешневый лес». Москва, Лужники. Источник: Legion-Media

Камиль Ларин

По первому образованию он электрик. Самый старший и рассудительный из «Квартета».

Родители-инженеры не поддержали парня, который в старших классах стал мечтать об актерской карьере. Чтобы не разочаровывать их, Камиль окончил техникум по “серьезной” специальности в Волгограде, а уже после отправился в Москву.

После поступления на курс Коровина Камиль заселился в общежитие ГИТИСа. Комнату он делил с одногруппником Сашей Демидовым.

Из интересных фактов — актер ведет журнал доходов, куда записывает сколько в разное время команде приносил театр. По общей договоренности, доходы все пять участников «Квартета» делать поровну.

Камиль очень пластичный и благодаря ему в спектаклях театра появляются танцы, а еще он пишет стихи — вышло уже два сборника.

Камиль Ларин с супругой. Источник: Legion-Media

Александр Демидов

Поступать в Москву он приехал из Екатеринбурга. Во время отборочных экзаменов он спутал Тургенева и Грибоедова — члены приемной комиссии очень смеялись и приняли забавного парня на курс.

В общежитии он три делил комнату с Камилем (пока друг не женился и не съехал). Уже тогда Саша играл на гитаре, сочинял песни и стихи. Вне театра Александр выступает как музыкант с собственной группой «ДЕМИДОВAND», выпустил несколько альбомов, а еще издает сборники своих произведений.

Именно он придумал название для — «Квартет И». Изначально претендентов на участие в театре было гораздо больше — друзья предложили организовать свой театр почти всем одногруппникам, но постепенно большинство отсеялись, а их пятерка — осталась.

Создать свой театр со смешными постановками они решили, когда поняли, что без труда заставляют хохотать всех вокруг.

Александр Демидов. Пресс-показ фильма «Квартета И» - «О чем говорят мужчины». Каро фильм Атриум. Источник: Legion-Media

Кино «Квартета И»: народная слава и любовь

Четыре разных героя. Хотя бы в одном из них вы узнаете своего друга или самого себя.

Первым экранным успехом стал «День выборов». Фильм вышел в прокат в 2007, а за четыре года до этого историю “обкатали” на сцене театра. Спектакль шел с оглушительным успехом, зрители раскупали билеты очень быстро и требовали дополнительных показов.

Похожая история вышла и с картиной «День радио» (2008 г.). После премьеры этого фильма на четверку артистов обрушилась слава — из стали приглашать в разные проекты, повсюду висели афиши, а в театр пошли новые зрители.

Феномен киноработ «Квартета И» в существовании артистов в кадре на грани между реальностью и вымыслом. До выхода на большой экран актеры проложили мостик доверия к своим зрителям. Этот контакт, отточенный на спектаклях, стал залогом лояльности.

В то время как российский кинематограф еще лишь нащупывал контуры жанра роуд-муви (фильм-путешествие, где персонажи находятся в дороге), «Квартет» не только адаптировал его, но и сделал инструментом осмысления внутреннего пути: перемещаясь по дорогам, герои передвигаются не столько в пространстве, сколько в самих себе. Это путешествие не про расстояния, а про расставания, примирения и принятие.

Тематика кинокартин «Квартета» не просто близка зрителю — она будто возникла в тех же пространствах, где протекает обычная жизнь: на кухне после полуночи, в пробках мегаполиса, в долгожданных выходных.

Герои этих кинолент — не герои вовсе. Они слабы, растеряны, часто не знают, чего хотят. Их узнаваемость — не в “крутости”, а в точности попадания в образы настоящих людей. Кризис среднего возраста, чувство вины перед детьми, невозможность договориться с близкими — все это представлено не как трагедия, а как элемент жизни, как часть нормы.

Они говорят на понятном, родном, близком языке, как мы в компании друзей. В одних фильмах это легкий и ироничный треп («День радио»), в других — тревожная недосказанность, фразы, оборванные на полуслове («Обратная связь»). Эти диалоги не подменяют сюжет — они его ритм.

Каждый фильм «Квартета И» — попытка не столько дать ответы, сколько создать пространство, в котором вопросы — те самые, от которых мы обычно уходим, прячась за суету — звучат громче. Что такое быть честным в дружбе? Почему мы теряем тех, кто нам дорог? Можно ли принять себя, если ты уже не тот, кем хотел стать? Эти вопросы не подаются с назидательным пафосом, они, скорее, пропущены через юмор, самоиронию, молчание. Посмотрев — хочется сесть в кресло и погрузиться в монолог с самим собой.

В фильмографии «Квартета» 13 проектов. Некоторые из них вышли в нескольких частях. Одна из самых известных — «О чем говорят мужчины». Это четыре разных фильма, но об одном — об отношениях мужчин и женщин. Последний фильм цикла вышел в 2023 году с припиской «…Простые удовольствия». Одна из основных особенностей этой серии фильмов — герои и их проблемы взрослеют вместе с артистами.

Авторы всех сценариев фильмов и пьес — Петрейков, Барац и Хаит. Так сложилось еще в начале пути «Квартета И». Но, есть и исключения.

В 2019 году в прокат вышел фильм «Громкая связь» — адаптация популярной итальянской киноленты «Идеальные незнакомцы». Этим проектом «квартетовцы» решили выйти за рамки образов, в которых их привыкли видеть зрители. Вышло довольно неплохо, фильм хорошо прошел в прокате и собрал много положительных отзывов критиков.

Через год вышел сиквел под названием «Обратная связь», где все те же герои решают свои проблемы, но уже под Новый год. Над сценарием продолжения работала уже знакомая нам команда — трое из «Квартета».

В 2021 — новый эксперимент. В эфир вышел сериал «В Бореньке чего-то нет», куда пригласили многих друзей актеров, друзей «Квартета»: Максима Виторгана, Викторию Толстоганову, Юлию Топольницкую. Это многосерийная адаптацией одноименного спектакля в театре — пародия на фильм Федерико Феллини «8½», преподнесенная, со свойственной «квартетовцам», знатной долей самоиронии.

Последняя на данный момент “экранная” работа «Квартета» вышла в 2024 — «Один день в Стамбуле». В этой картине все такие же цепляющие диалоги, но довольно непривычные для актеров амплуа, а еще сразу семь главных героев. Участники «Квартета» хотят постепенно отойти от образов друзей, которые только и делают, что ведут “мужские” беседы.

Жизнь театра «Квартета И»: эксперименты продолжаются

Спектакль «День радио» все еще жив. Постановка уже почти 25 лет — главная звезда афиши этого театра. В афише значится с пометкой: «Спектакль, с которого все началось» — именно после него театр стал узнаваемым и стал набирать популярность.

Даже если вы видели одноименный фильм десятки раз и без труда вспомните, кому принадлежит цитата: «Может быть, произошло что-то плохое — это было бы хорошо», это не повод не идти в театр.

На сцене актеры всегда немного импровизируют, как их и учил мастер в ГИТИСе. Энергетика в зале, живые эмоции и непредсказуемость — то, зачем стоить увидеть постановку. Судя по отзывам зрителей «День радио» точно стоит потраченного времени.

Это касается и других экранизированных спектаклей. Например, постановка «Один день из смерти Вадика Беляева, советского школьника, российского бизнесмена, американского пенсионера», (да, снова эти бесконечные названия), ставшая прообразом сериала «В Бореньке чего-то нет».

«Письма и песни мужчин среднего возраста» — еще один хит. Когда-то «Квартетовцев» позвали выступить на рок-концерте из друзей — «Смысловые галлюцинации», но просили показать что-нибудь новое. Тогда артисты и придумали вести диалоги с теми, с кем уже не поговоришь, а очень хочется. Этюд с концерта перерос в полноценный спектакль. Премьеру показали еще в 2012 и все годы спектакль отлично чувствует себя на сцене и не обделен зрительским вниманием

Также в необычном формате идет «Квартетник» — тут артисты проявляют все свое мастерство импровизации и моментально переходят в область сложных (и не очень) рассуждений на самые разные темы. Темы к размышлениям подсказывают сами зрители. В итоге складывается впечатление, что вы побывали на званом ужине у «Квартета И», с анекдотами и воспоминаниями из жизни.

В 2025 «Квартет» радует премьерой. Вот уж ради чего точно стоит сходить в театр — в кино такого не покажут. Возможно пока, а может быть и вообще. «Пассажиры отложенных рейсов» — история о том, как четыре незнакомца застряли в аэропорту какого-то провинциального города. За несколько томительных часов ожидания они узнают друг-друга и самих себя.

Кстати, спектакли «Квартета И» идут на сцене Дома культуры им. Зуева в Москве по адресу: Лесная улица, д. 18. Также артисты довольно часто выезжают на гастроли.

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