Спектакль «Один день из смерти Вадика Беляева»: в главных ролях «Квартет И»

У многих из нас есть тот самый ОЧЕНЬ БОГАТЫЙ ДРУГ. Это недосягаемо богатый и яркий человек, с которым связано множество интересных историй. Он родился и вырос в СССР, занялся бизнесом и заработал первые большие деньги в девяностые годы. В нулевых он стал настоящим лидером, но вскоре его жизнь кардинально изменилась.

В нашем новом спектакле речь пойдет о судьбе бывшего крупного бизнесмена Вадима. Четверо его друзей прилетают в Стамбул на три дня, чтобы встретиться с ним, но вскоре узнают о его скоропостижной смерти. Запланированная прогулка на яхте превращается в поминки.

Воспоминания и откровения

Проплывая по Босфору, друзья начинают вспоминать, что связывало их с Вадиком: чему он их научил, чем раздражал, и кто ему сколько должен… или уже не должен? Эти воспоминания становятся поводом для откровений и рассуждений о жизни, дружбе и утраченных возможностях.

Интересный факт

Прототипом Вадика Беляева стал наш друг Вадим Беляев, с которым каждого из нас связывают уникальные истории. Но разве можно всё рассказать? Приходите на спектакль, и вы сами всё увидите!