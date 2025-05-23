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Один день из смерти Вадика Беляева
Билеты от 2000₽
Киноафиша Один день из смерти Вадика Беляева

Спектакль Один день из смерти Вадика Беляева

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Один день из смерти Вадика Беляева»: в главных ролях «Квартет И»

У многих из нас есть тот самый ОЧЕНЬ БОГАТЫЙ ДРУГ. Это недосягаемо богатый и яркий человек, с которым связано множество интересных историй. Он родился и вырос в СССР, занялся бизнесом и заработал первые большие деньги в девяностые годы. В нулевых он стал настоящим лидером, но вскоре его жизнь кардинально изменилась.

В нашем новом спектакле речь пойдет о судьбе бывшего крупного бизнесмена Вадима. Четверо его друзей прилетают в Стамбул на три дня, чтобы встретиться с ним, но вскоре узнают о его скоропостижной смерти. Запланированная прогулка на яхте превращается в поминки.

Воспоминания и откровения

Проплывая по Босфору, друзья начинают вспоминать, что связывало их с Вадиком: чему он их научил, чем раздражал, и кто ему сколько должен… или уже не должен? Эти воспоминания становятся поводом для откровений и рассуждений о жизни, дружбе и утраченных возможностях.

Интересный факт

Прототипом Вадика Беляева стал наш друг Вадим Беляев, с которым каждого из нас связывают уникальные истории. Но разве можно всё рассказать? Приходите на спектакль, и вы сами всё увидите!

Режиссер
Сергей Петрейков
В ролях
Леонид Барац
Леонид Барац
Александр Демидов
Александр Демидов
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Арина Маракулина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2500 ₽
19 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2500 ₽
27 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
10 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Один день из смерти Вадика Беляева Один день из смерти Вадика Беляева Один день из смерти Вадика Беляева

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23 мая 2025 09:35
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