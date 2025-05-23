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Квартетник
Билеты от 2500₽
Киноафиша Квартетник

Спектакль Квартетник

18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

«Квартетник»: спектакль о дружбе и жизни на сцене МТС Live Холл

Этот спектакль возник из неформальных встреч и дружеских застолий, где каждый из нас может блеснуть своим талантом. Мы долго спорили, как назвать то, что мы создаем: спектакль или новый проект. В конце концов, пришли к выводу, что важно не столько название, сколько то, что мы хотим донести до зрителей.

Что такое «Квартетник»?

«Квартетник» — это неформальная встреча со зрителями, которая складывается почти импровизационно. Тут мы будем делиться историями, анекдотами и любимыми произведениями — песнями, стихами, отрывками из фильмов. Мы хотим показать, почему мы такие, какие есть, и создать атмосферу искреннего общения.

История создания

Идея спектакля родилась из желания донести до зрителей нашу «обаяние» и показать, как важно нормальное живое человеческое общение. Наш друг, выслушав наши сомнения, сказал: «Ребята, вы даже не представляете, как люди хотят нормального живого человеческого общения». Эта фраза стала решающей для нас.

Когда и где?

Приглашаем вас на этот уникальный проект, который пройдет в стенах нашего театра. Даты и время спектакля можно найти на нашем сайте или в афише театра.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного общения и насладиться живым искусством!

Режиссер
Сергей Петрейков
В ролях
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Леонид Барац
Леонид Барац
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Александр Демидов
Александр Демидов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2500 ₽
26 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2500 ₽
9 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2500 ₽
22 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 5000 ₽
13 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 5000 ₽
28 декабря
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2500 ₽

В других городах

Екатеринбург, 2 ноября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 4000 ₽
Челябинск, 4 ноября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 4000 ₽

Фотографии

Квартетник Квартетник Квартетник Квартетник

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23 мая 2025 09:35
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