Спектакль Квартетник

«Квартетник»: спектакль о дружбе и жизни на сцене МТС Live Холл

Этот спектакль возник из неформальных встреч и дружеских застолий, где каждый из нас может блеснуть своим талантом. Мы долго спорили, как назвать то, что мы создаем: спектакль или новый проект. В конце концов, пришли к выводу, что важно не столько название, сколько то, что мы хотим донести до зрителей.

Что такое «Квартетник»?

«Квартетник» — это неформальная встреча со зрителями, которая складывается почти импровизационно. Тут мы будем делиться историями, анекдотами и любимыми произведениями — песнями, стихами, отрывками из фильмов. Мы хотим показать, почему мы такие, какие есть, и создать атмосферу искреннего общения.

История создания

Идея спектакля родилась из желания донести до зрителей нашу «обаяние» и показать, как важно нормальное живое человеческое общение. Наш друг, выслушав наши сомнения, сказал: «Ребята, вы даже не представляете, как люди хотят нормального живого человеческого общения». Эта фраза стала решающей для нас.

Когда и где?

Приглашаем вас на этот уникальный проект, который пройдет в стенах нашего театра. Даты и время спектакля можно найти на нашем сайте или в афише театра.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного общения и насладиться живым искусством!