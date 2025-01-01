Меню
Стивен Содерберг
Награды
Награды и номинации Стивена Содерберга
Steven Soderbergh
Оскар 2001
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1990
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1989
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1993
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
David Lean Award for Direction
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
Best Film
Номинант
Сандэнс 1989
Драматургия
Победитель
Драматургия
Номинант
Берлинале 2013
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2007
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2003
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2001
Золотой берлинский медведь
Номинант
