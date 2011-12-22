«Фантом»: Рецензия Киноафиши

Конечно, от фильма под поистине новаторским названием «Фантом» (в англосаксонском прокате он именуется более поэтично и меланхолично: The Darkest Hour) можно было бы легко отмахнуться, благо картина эта, мягко говоря, не слишком умная даже по меркам своего жанра. Но отмахиваться в данном случае не стоит, поскольку упомянутое кино на самом деле посвящено одному из ключевых вопросов современной экономики – вопросу распределения природного сырья. Вспомним «Битву за Лос-Анджелес» Джонатана Либесмана: уроженцы космических глубин летят на Землю за водными ресурсами. Вспомним «Ковбоев против пришельцев» Джона Фавро: инопланетяне прибывают в поисках золота, не гнушаясь даже монетами, обращающимися на Диком Западе. А теперь посмотрим, зачем в «Фантоме» у Криса Горака десантируются хвостатые плотоядные светлячки: «– Что им нужно? – Мы богаты минералами: медь, никель, металлы, что проводят электричество. Эти твари их жрут». Борьба за медь, никель и прочие цветные металлы – не просто внутрироссийское криминальное шоу 1990–2000-х: когда пришельцы качают прямо из центра Москвы запасы энергетически важных полезных ископаемых, это означает уже расстановку приоритетов капитализма на мировой – не только земной, но и галактической – арене. Характерно, что места добычи руды, застолбленные инопланетянами прямо посреди столицы, горят почти так же, как нефтяные скважины в ближневосточной пустыне во время очередного из бесконечных конфликтов и спецопераций. Снова – как во всей литературе от Гёте до критического реализма – «люди гибнут за металл» (в совершенно буквальном смысле), вовлеченные во всеобщую борьбу за сырьевые ресурсы и перераспределение собственности. И снова к воспаленным сырьевым придаткам энергетических сверхдержав припадают железным потоком «чужие» (в максимально широком значении слова), по выражению Пелевина – «кося хитрым глазом и соображая, как бы половчее отсосать наш баблос». Это только Стивен Спилберг в доисторическую эпоху мог позволить себе близкие контакты третьего рода да теперь еще Олатунде Осунсанми – контакты четвертого рода; но человеку с таким именем, как Олатунде Осунсанми, можно в принципе всё – по определению. Реальные же пришельцы летят за реальной медью и реальным никелем, потому что без меди и никеля вообще никакого контакта не будет.

С другой стороны, пришельцами в Москве оказываются не только мини-чужие, облаченные в светлячковые электромагнитные вицмундиры, но и те пятеро американцев, которые с переменным успехом борются за выживание в столице. Двое главных героев, прибывшие в Первопрестольную уладить кое-какие дела, а также «напиться, потрахаться и очутиться в русской тюрьме», получают солидный бонус в виде звездного десанта, «клетки Фарадея», безумного изобретателя Сергеича, поющего колыбельную коту Бегемоту, атомной подлодки в Москве-реке и – самое ударное во всем фильме – Гоши Куценко на коне (!!), который (Гоша, не конь) с максимально железобетонным лицом изрыгает максимально железобетонные фразы, им же, видимо, и придуманные прикола ради. Вот монолог Гоши, произносимый на протяжении примерно получаса и перемежаемый нелепыми кадрами с биоэлектромагнитной заварушкой: – Это Россия, тварь! – Америкосы, что ли? Своих пришельцев не хватает – на наших пришли посмотреть?! – И после этого мы убьем их нашими русскими пулями! – Микроволновка работает! Она работает, сука! – Мы надрали им задницы! Они у них, оказывается, есть! – Нам отступать некуда. У нас позади Москва!

Как в холостяцкой кастрюле из любых ингредиентов получаются пельмени, так и на режиссерско-продюсерской кухне Тимура Бекмамбетова из любого материала выходит свирепый, чумовой трэшак. Ну, разве что за частичным вычетом регулярных новогодних умилений, хотя и там всякое случается. В «Фантоме» дневной и ночной (короче говоря, круглосуточный) дозорный по стране (точнее, уже по обеим странам) выступил в роли продюсера, а в режиссерское кресло водрузился Крис Горак, пятью годами ранее поставивший неглупый фильм «У твоего порога», а до этого работавший художником у Терри Гиллиама на «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе», у Дэвида Финчера на «Бойцовском клубе», у братьев Коэн на «Человеке, которого не было». Правда, сюжет «Фантома» таков, что здесь и без вмешательства Бекмамбетова получился бы вышеупомянутый свирепый трэшак, а уж с вмешательством… Впрочем, сказка ложь, да в ней намек. В данном случае откровенно антиглобалистский.

Сергей Терновский