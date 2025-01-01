Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Билли Кристал
Награды
Награды и номинации Билли Кристала
Billy Crystal
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Билли Кристала
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Performance in Special Events
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Achievement - Special Events
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Золотая малина 1995
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best Comedic Performance
Победитель
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667