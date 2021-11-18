Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Каспер Ван Дин
Каспер Ван Дин
Casper Van Dien
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Каспер Ван Дин
Casper Van Dien
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Каспер Ван Дин
Родился 18 декабря 1968 года. Милтон, Флорида, США.
Развернуть
Фильмография Каспер Ван Дин
Леди на драйве
спорт
2020, США
5.0
Мертвые воды
триллер
2019, США
3.0
Гонка на скорость
боевик, криминал, триллер
2018, США
4.0
Звездный десант: Предатель Марса
анимация, боевик, фантастика
2017, США
5.0
Разборка в Маниле
боевик
2016, США / Россия
5.0
Адский смерч
фантастика, триллер
2015, США
2.0
Демоны Джун
фантастика, ужасы
2014, США
5.0
Нубы
комедия
2013, США
4.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Появились первые кадры из триллера об охоте на людей «Самая опасная игра»
Одну из ключевых ролей исполнил Каспер Ван Дин.
Написать
18 ноября 2021 15:16
Александр Невский и Майкл Мэдсен в первом трейлере фильма «Красные пророчества»
Ждем премьеру в 2021 году.
Написать
10 сентября 2020 13:49
Карьера Гимли под угрозой: Джон Рис-Дэвис пожаловался на безработицу в кино
Всему виной – коронавирус и возраст.
Написать
14 августа 2020 12:16
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев