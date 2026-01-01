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4.9
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Бродвей 4D
4.9
Бродвей 4D
, 2018
Broadway 4D
США / мюзикл / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
4.9
В ролях
Хью Джекман
Кристина Агилера
Харви Фирштейн
Мэттью Моррисон
Лиа Салонга
Джордж Кэт
Режиссер
Гэри Годдард
,
Дэвид Лево
,
Брайан Сингер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2018
Другие названия
Broadway 4D
Еще
Рейтинг фильма
4.9
Оцените
14
голосов
4.8
IMDb
Отзывы о фильме
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