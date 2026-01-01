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4.9
Киноафиша Фильмы Бродвей 4D
4.9

Бродвей 4D

, 2018
Broadway 4D
США / мюзикл / 18+
4.9

В ролях

Хью Джекман
Хью Джекман
Кристина Агилера
Кристина Агилера
Харви Фирштейн
Мэттью Моррисон
Мэттью Моррисон
Лиа Салонга
Джордж Кэт
Джордж Кэт
Режиссер Гэри Годдард, Дэвид Лево, Брайан Сингер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2018
Другие названия
Broadway 4D

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 14 голосов
4.8 IMDb

Отзывы о фильме

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