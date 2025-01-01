Меню
Бен Кингсли
Награды
Награды и номинации Бен Кингсли
Ben Kingsley
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Бен Кингсли
Оскар 1983
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2004
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1992
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Победитель
Золотой глобус 2007
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1992
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая мужская роль
Победитель
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Best Actor
Номинант
Золотая малина 2009
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2007
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
