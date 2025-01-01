Меню
Мэри Стинберген
Награды
Mary Steenburgen
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Мэри Стинберген
Оскар 1981
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1981
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1982
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1979
Best Motion Picture Acting Debut - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Best Actress
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
