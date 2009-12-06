Оповещения от Киноафиши
Постер сериала Алиса в стране чудес
7.1 Рейтинг IMDb: 7.2
Алиса в стране чудес

Алиса в стране чудес (2009 - 2009)

Alice 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Сериал «Алиса в стране чудес» — современная версия известного шедевра за авторством Льюиса Кэрролла. Главная героиня является взрослым и состоявшимся человеком. У нее есть бойфренд и любимое занятие — дзюдо. Внезапно девушка попадает в сказочную страну, разумеется, следуя за белым кроликом. За прошедшие годы волшебное королевство сильно изменилось. Однако старая гвардия все еще на месте. Зрители увидят и Шляпника, и Мартовского Зайца, и злую королеву, и даже Гусеницу в роли руководителя Сопротивления.  

Алиса в стране чудес - трейлер первого сезона
Алиса в стране чудес  трейлер первого сезона
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс Queen of Hearts
Мэтт Фрюэр
Мэтт Фрюэр White Knight
Эндрю Ли Поттс Hatter
Катерина Скорсоне Alice Hamilton
Тим Карри
Тим Карри Dodo
Колм Мини
Колм Мини King of Hearts
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.1
11 голосов
7.2 IMDb
Сезоны
Алиса в стране чудес - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 2 эпизода
 
