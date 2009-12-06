Сериал «Алиса в стране чудес» — современная версия известного шедевра за авторством Льюиса Кэрролла. Главная героиня является взрослым и состоявшимся человеком. У нее есть бойфренд и любимое занятие — дзюдо. Внезапно девушка попадает в сказочную страну, разумеется, следуя за белым кроликом. За прошедшие годы волшебное королевство сильно изменилось. Однако старая гвардия все еще на месте. Зрители увидят и Шляпника, и Мартовского Зайца, и злую королеву, и даже Гусеницу в роли руководителя Сопротивления.