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Киноафиша Рецензии «Управление гневом»: Рецензия Киноафиши

«Управление гневом»: Рецензия Киноафиши

19 июня 2003 00:00
«Управление гневом»: Рецензия Киноафиши

Управление гневом – это курс психотерапии, который проходят по принуждению суда люди, осужденные за мелкое хулиганство: оскорбление и драки.А оскорбить в нынешней Америки можно любого не имея в виду при этом ничего предрассудительного. Назвали борт -проводника стюардессой - вы дискредитируете женщину, сказали что-то не так афроамериканцу - вы расист. А во всем виновата пресловутая американская политкорректность. И вот за такой случай, произошедший в самолете этакую душку Дэйва Базника (Адам Сэндлер) суд вынудил пройти курс по управлению гневом, очень похожий на общество анонимных алкоголиков, наркоманов и т.д.: «Здравствуйте, меня зовут Дэйв Базник. Я агрессор». «Привет, Дэйв».А помогает им шизофреник доктор психологии Бадди (Джек Николсон), у которого свои не в полнее нормальные методы лечения. Этот курс состоит из нескольких этапов, преодолевая которые наш забитый жизнью нюня и неудачник Дэйв превращается в мужчину.

Изначально от фильма ждешь чего-то невероятно смешного, но в тоже время не лишенного смысла, ведь в фильме играют трехкратный обладатель Оскара Джек Николсон и восходящая звезда Адам Сэндлер, на счету которого множество комедий: «Билли Мэдисон», «Счастливчик Гилмор», «Певец на свадьбе», «большой папа»,»Цыпочка» и т.д., но к сожалению фильм получился не выразительным и не оставляющим неизгладимого впечатления очень смешной комедии. Большинство шуток были с непонятным нам американским оттенком, благодаря только мимике Николсона можно было иногда выдавить из себя улыбку. Игра Сэндлера и Николсона просто вытягивает фильм за уши, так как интерес к нему пропадает уже через 20минут, а дальше идет предсказуемый поворот событий, а в конце все это приправляется классической мелодрамой и финальным поцелуем. И не расстраивайтесь, если Вас постигло большое разочарование после просмотра. Наберите воздуха и медленно повторяйте г-у-с-ф-р-а-б-а.

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