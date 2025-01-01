Меню
Идиот
Билеты от 500₽
Спектакль Идиот

Спектакль Идиот

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Спектакль «Идиот» в Театре Моссовета: классика с современным звучанием

Пьеса Юрия Еремина по мотивам романа Ф. М. Достоевского — это захватывающее представление, которое берет на себя смелость интерпретировать классическую литературу с современным акцентом. Режиссер Юрий Еремин умеет находить живые точки соприкосновения с настоящим, избегая смысловых и художественных натяжек.

О чем спектакль

Библейская история, перенесенная Достоевским на российскую почву, раскрывает глубину человеческой души и острые социальные вопросы, которые остаются актуальными и в наше время. В центре сюжета — главный герой, невольно ставший причиной любовного соперничества двух неординарных женщин.

Философия и страсти

Спектакль отличается напряженным развитием сюжета, в котором органично переплетаются глубокое философско-нравственное содержание и водоворот разрушительных страстей. Эта композиция делает «Идиота» не только актуальным к сегодняшнему дню, но и вызывает у зрителей множество вопросов о любви, морали и судьбе.

Кому стоит увидеть спектакль

Если вы цените театральное искусство и острые, эмоциональные представления, этот спектакль определенно стоит увидеть. Он привнесет в вашу жизнь важные размышления и подарит уникальные впечатления от классической литературы.

Режиссер
Юрий Еремин
В ролях
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Владимир Андриянов
Владимир Андриянов
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев
Дарья Балабанова
Дарья Балабанова

Купить билет на спектакль Идиот

Помощь с билетами
Январь
Февраль
15 января четверг
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
1 февраля воскресенье
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

Фотографии

Идиот Идиот Идиот Идиот Идиот

