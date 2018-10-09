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Скоро в прокате "Русалка и дочь короля" 1
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Постер к сериалу Все возрасты любви
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Киноафиша Сериалы Все возрасты любви
Все возрасты любви (2018 - 2018) Все возрасты любви 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Seasonvar
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

Бывшие муж и жена пытаются заново наладить личную жизнь, а бдительная дочь-подросток присматривает за ними. Топ-менеджер в разводе Маковцов решил связать свою жизнь с юной няней своей четырнадцатилетней дочки Вики. Он и не предполагает, что у няни есть молодой человек, а в Маковцеве его привлекает только состояние. Экс-супруга героя Катя в свои 37 лет очаровалась 25-летним Игорем. Ей пришлось столкнуться с колоссальной критикой в свой адрес. А бойкая тинейджер Вика со свойственной ей невозмутимостью учит родителей жизни.

В ролях
В ролях
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Татьяна Абрамова
Тамара Миронова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Все возрасты любви - Сезон 1 Сезон 1
2018, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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