Бывшие муж и жена пытаются заново наладить личную жизнь, а бдительная дочь-подросток присматривает за ними. Топ-менеджер в разводе Маковцов решил связать свою жизнь с юной няней своей четырнадцатилетней дочки Вики. Он и не предполагает, что у няни есть молодой человек, а в Маковцеве его привлекает только состояние. Экс-супруга героя Катя в свои 37 лет очаровалась 25-летним Игорем. Ей пришлось столкнуться с колоссальной критикой в свой адрес. А бойкая тинейджер Вика со свойственной ей невозмутимостью учит родителей жизни.