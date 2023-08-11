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TheatreHD: Норд-Ост
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TheatreHD: Норд-Ост, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Легендарный мюзикл по роману Вениамина Каверина «Два капитана»Мюзикл «Норд-Ост» стал первым в России спектаклем, который был поставлен по бродвейским технологиям и шёл на сцене ежедневно более года. Его литературная основа — знаменитый роман Вениамина Каверина «Два капитана».Премьера состоялась в Москве 19 октября 2001 года. Всего мюзикл был показан свыше 400 раз, его увидело около полумиллиона зрителей. Спектакль получил национальную театральную премию «Золотая Маска».Литературная основа мюзикла «Норд-ост» — знаменитый роман Вениамина Каверина «Два капитана». Главные роли в мюзикле исполнили Андрей Богданов и Екатерина Гусева.Премьера состоялась в Москве 19 октября 2001 года. Всего мюзикл был показан свыше 400 раз, его увидело около полумиллиона зрителей. В 2003 году спектакль получил национальную театральную премию «Золотая маска».Много лет энтузиасты с разрешения авторов кропотливо реставрировали видеоматериалы мюзикла, чтобы показать «Норд-Ост» на большом экране. На финальном этапе даже применялся искусственный интеллект. В итоге удалось добиться максимально возможного качества для записи двадцатилетней давности. Версия адаптирована для показа в кинозале и заметно отличается от ранее доступных вариантов.Надеемся, что впечатления от масштаба увиденного будут сопоставимы с теми, что зрители ежедневно испытывали в театре, где на сцену приземлялся самолёт в натуральную величину. Для поклонников мюзикла и дуэта «Иваси» это лучший повод собраться, чтобы вспомнить любимый спектакль и познакомить с ним с ним друзей, родных, детей

 

Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
В ролях
Андрей Богданов
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Елена Казаринова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Норд-Ост 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 8 Капитолий Вернадского
19:00 от 600 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
19:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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«TheatreHD: Норд-Ост» в кинотеатрах

пт 11 сб 12 вс 13 вт 15 сб 19 вс 20 вт 22 сб 26 вс 27 ср 30 вс 3 сб 9
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского Университет
2D
19:00 от 600 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк Беговая
2D
19:00 от 600 ₽
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