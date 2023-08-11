TheatreHD: Норд-Ост, 2023

Легендарный мюзикл по роману Вениамина Каверина «Два капитана»Мюзикл «Норд-Ост» стал первым в России спектаклем, который был поставлен по бродвейским технологиям и шёл на сцене ежедневно более года. Его литературная основа — знаменитый роман Вениамина Каверина «Два капитана».Премьера состоялась в Москве 19 октября 2001 года. Всего мюзикл был показан свыше 400 раз, его увидело около полумиллиона зрителей. Спектакль получил национальную театральную премию «Золотая Маска».Литературная основа мюзикла «Норд-ост» — знаменитый роман Вениамина Каверина «Два капитана». Главные роли в мюзикле исполнили Андрей Богданов и Екатерина Гусева.Премьера состоялась в Москве 19 октября 2001 года. Всего мюзикл был показан свыше 400 раз, его увидело около полумиллиона зрителей. В 2003 году спектакль получил национальную театральную премию «Золотая маска».Много лет энтузиасты с разрешения авторов кропотливо реставрировали видеоматериалы мюзикла, чтобы показать «Норд-Ост» на большом экране. На финальном этапе даже применялся искусственный интеллект. В итоге удалось добиться максимально возможного качества для записи двадцатилетней давности. Версия адаптирована для показа в кинозале и заметно отличается от ранее доступных вариантов.Надеемся, что впечатления от масштаба увиденного будут сопоставимы с теми, что зрители ежедневно испытывали в театре, где на сцену приземлялся самолёт в натуральную величину. Для поклонников мюзикла и дуэта «Иваси» это лучший повод собраться, чтобы вспомнить любимый спектакль и познакомить с ним с ним друзей, родных, детей