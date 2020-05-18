В центре событий российского детективного мини-сериала «Разбитое зеркало» простая женщина по имени Дарья. Много лет назад она была влюблена в мужчину, которого звали Олег. Официально он считается погибшим. Но проходит 20 лет, и в лесу обнаруживают труп почтальонши, которая давно пропала без вести. Найденные в ее сумке письма разослали по указанным адресам. Одно из посланий пришло Даше. Из него она узнает, что Олегу удалось выжить. Женщина понимает, что совершила ошибку, согласившись на брак с другим человеком.