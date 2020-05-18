Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Разбитое зеркало
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Разбитое зеркало
Разбитое зеркало (2020 - 2020) Разбитое зеркало 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 6 часов 16 минут
О чем сериал

В центре событий российского детективного мини-сериала «Разбитое зеркало» простая женщина по имени Дарья. Много лет назад она была влюблена в мужчину, которого звали Олег. Официально он считается погибшим. Но проходит 20 лет, и в лесу обнаруживают труп почтальонши, которая давно пропала без вести. Найденные в ее сумке письма разослали по указанным адресам. Одно из посланий пришло Даше. Из него она узнает, что Олегу удалось выжить. Женщина понимает, что совершила ошибку, согласившись на брак с другим человеком.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Лазарев мл
Александр Лазарев мл
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Разбитое зеркало - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши