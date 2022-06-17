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Abandoned

Abandoned,

США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Премьера в мире 17 июня 2022
Режиссер
Спенсер Сквайр
В ролях
Эмма Робертс
Эмма Робертс
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Джон Галлахер-мл.
Джон Галлахер-мл.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эмма Робертс поселяется в доме с устрашающей историей в трейлере фильма ужасов «Заброшенный» Новый хоррор о доме с привидениями в духе «Заклятия», «Синистера» и «Ребенка Розмари».
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27 мая 2022 13:52
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