Галактика оказывается на пороге войны в трейлере сериала «Асока»

Компания Disney выпустила новый трейлер предстоящего сериала «Асока».

Шоу повествует о джедае Асоке Тано (Розарио Доусон). Действие разворачивается в эпоху, последовавшую за падением Империи. По сюжету, героиня берется за расследование загадочных событий, последствия которых могут угрожать всей галактике. Ей предстоит найти пропавшего джедая Эзру Бриджера (Эман Эсфанди) и разрушить планы вернувшегося адмирала Трауна (Ларс Миккельсен).

Новый ролик начинается со сцены, в которой падший на темную сторону бывший джедай Байлан Сколл (ныне покойный Рэй Стивенсон) и его ученица нападают на корабль повстанцев. Затем появляется Асока, узнавшая о возвращении Трауна. Выясняется, что Сколл также разыскивает адмирала, чтобы с его помощью завладеть некой невиданной силой. Героиня обращается за помощью к своим старым подругам Хере Сендуле (Мэри Элизабет Уинстэд) и Сабин Врен (Наташа Лю Бордиццо), ранее появлявшемся в анимационном сериале «Звездные войны: Повстанцы». Оставив старые обиды позади, их команда вступает в противостояние со Сколлом, Трауном и другими злодеями, чьи действия могут пошатнуть хрупкий баланс сил во вселенной.

Ранее стало известно, что в сериале также появится Хейден Кристенсен, который вновь исполнит роль учителя Асоки Энакина Скайуокера.

Разработкой проекта руководят создатель «Звездных войн: Повстанцы» Дэйв Филони и автор сериала «Мандалорец» Джон Фавро.

Премьера «Асоки» состоится на сервисе Disney + 23 августа.