«Моя пиратская свадьба»: Рецензия Киноафиши

Трудно представить, чтобы кто-нибудь получал предложение руки и сердца или говорил заветное «I do» в ромкомах чаще и искренне, чем Дженнифер Лопес. Зрительницы непременно и даже почти стереотипно смотрели фильмы со звездой нулевых и десятых, поедая содержимое красных коробок конфет в форме сердца и попивая шампанское. Но мир меняется. Другими становятся женщины и кинематограф. Поэтому из милых и нежных киновалентинок вроде «Свадебного переполоха», «Если свекровь — монстр» и недавнего «Первый встречный» Джен доросла до собственного дробовика в «Моей пиратской свадьбе». Теплая ванна с пеной сменилась тропическим душем в компании с пиратом и лаком для волос. И жених с невестой на этот раз вместо свадебного торта отрезали веревку от парашюта со злодеем, держа нож, по традиции, вместе. Так что если и представить, что новый комедийный боевик о свадьбе с участием Лопес — это очередная сладость на 14 февраля, то вкус снаружи привычного шоколадного сердца раскроется неожиданной и пикантной начинкой из вишни в коньяке.

Невеста Дарси (Дженнифер Лопес) не хотела устраивать пышную свадьбу, но согласилась довериться в этом будущему мужу. Его играет Джош Дюамель. Жениха зовут Том, он бейсболист низшей лиги, который самостоятельно и увлеченно занимался организацией торжества. Том выбрал местечко на крохотном острове недалеко от Филиппин, где не так-то просто найти связь с внешним миром, но зато можно уединиться своим узким кругом самых родных. Кстати, с них-то и начинаются ссоры будущих супругов: нелепая будущая свекровь (Дженнифер Кулидж) наряжает Дарси в свое пышное свадебное платье и дарит ржавый нож для торта, а богатый отец невесты и вовсе приглашает на праздник ее бывшего жениха (Ленни Кравиц). Атмосфера накаляется, но это только начало.

Наступает день Х, когда вдруг пираты врываются на курортный островок и берут в заложники всех гостей мероприятия. Но жених с невестой не в их числе. К счастью, они слишком увлеклись ссорами перед церемонией, скрывшись из виду от преступников. Как только они узнают о грозящей им всем опасности, Дарси и Том пытаются спасти своих родителей и остальных приглашенных от пиратов, готовых стрелять без разбора. Отсюда и начинается основное веселье: забавные планы в один/несколько этапов, полет на тарзанке на накладных волосах и беготня с гранатой.

Моя пиратская свадьба

«Моя пиратская свадьба» заманивает зрителя глянцевым и уютным началом в открывающей сцене ужина накануне важнейшего дня в жизни главных героев. Налицо бытовые и не очень существенные для зрелищного кино проблемы вроде странных семей жениха и невесты и бывшего парня главной героини на свадьбе. Сильные и независимые, не спешите зевать из-за скучной идиллии и псевдопроблем (особенно для 2023 года). Ведь когда встает солнце, модная романтическая комедия превращается в настоящий экшен. А затем зритель плавно подкрадывается, будто прячась от преступников, к главному сюжетному повороту, которого никто и не ждет от подобных картин. В расслабленном состоянии от знания законов жанра (и в боевиках, и в комедиях нас ждут хеппи-энд, любовь, справедливость) мы уж точно не предполагаем, что нам приготовили небольшую детективную вставку, которая работает на эффект обманутых ожиданий.

Чем хороша «Моя пиратская свадьба», так это уверенным совмещением валентиновых общих мест, ручных гранат и бейсбола. Поймав новый тренд, Джейсон Мур смело лавирует между жанрами от абсурдистской комедии в стиле «Белого лотоса» до классического боевика (спойлер: некоторые персонажи там действительно умирают и зло наказано). Уморительные выступления артиста Ленни Кравица и главной звезды того самого «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж оказываются очень кстати на этой сумасшедшей свадьбе. Весь юмор концентрируется в этих персонажах. И пожалуй, Мур использует здесь еще один секрет комедийного успеха — по максимуму показывать в кадре гримасы, чудные манеры и стрельбу из автомата Кулидж. Эта формула работает безотказно.

Моя пиратская свадьба

«Моя пиратская свадьба» — главный фильм на День святого Валентина, который, в отличие от привычных ромкомов, не стыдно посмотреть вместе со своим партнером. Это своего рода «Крепкий орешек», но о психологии пары. При этом на первый план выходит не сюжет, а здоровое развитие отношений в нездоровых обстоятельствах и нежелание конструктивно обсуждать проблемы. Когда вокруг стреляют, но еще остается минутка времени, чтобы решить разногласия и стать командой, пара должна научиться делиться друг с другом своими мыслями, желаниями и страхами. Казалось бы, очередное guilty pleasure для девчонок с коробкой конфет. А на деле — смешная и захватывающая психотерапия для свободных и влюбленных. Хотя сладкое вприкуску тоже не помешает. Все-таки традиция есть традиция.