Дженнифер Кулидж
Награды
Награды и номинации Дженнифер Кулидж
Jennifer Coolidge
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Дженнифер Кулидж
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2023
Самый пугающий момент
Победитель
Comedic Genius Award
Победитель
Comedic Genius Award
Победитель
Лучшая комедийная роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
