Морфеус выбрал любимый сиквел «Матрицы»: фанаты с ним не согласны – у фильма только 6,7

Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн

Не два часа, как говорили: Росс Даффер раскрыл продолжительность всех серий 5 сезона «Очень странных дел»

Понравился «Бар "Один звонок"»? Его создатель уже готовит еще один детектив с нотой юмора — фанаты «Сектора Газа» оценят (фото)

Шьямалан увидел идею для хоррора в игрушке — а все началось с «Барби»: от нового сериала ждут атмосферы в духе «Американской истории ужасов»

По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»

Без «Астрала», но с его жалкой копией: топ-3 самых страшных ужастика по версии учёных звучит как шутка – лишь у одного оценка выше 5.4

«Игра престолов» – ничто, деньги – всё: Мартин наконец-то признался, почему забросил «Ветра зимы», и фанатам объяснение точно не понравится

«А вот я слышал, что...»: любите советское кино — проверьте, какие байки о нем вы принимали за чистую монету все эти годы (тест)

Режиссер «Орудий» в восторге от этого прошлогоднего хоррора — у фильма 93% одобрения на Rotten Tomatoes