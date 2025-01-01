Меню
Дженнифер Кулидж Награды

Награды и номинации Дженнифер Кулидж

Jennifer Coolidge
Награды и номинации Дженнифер Кулидж
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2023 MTV Movie & TV Awards 2023
Самый пугающий момент
Победитель
Comedic Genius Award
Победитель
Comedic Genius Award
Победитель
Лучшая комедийная роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
