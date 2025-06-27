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Вне сети

Off the Grid
Напомним о выходе в прокат
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Страна Италия / США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 27 июня 2025
Премьера в мире 27 июня 2025
Бюджет €12 000 000
Производство Latigo Films, BondIt Media Capital, Eyevox Entertainment
Другие названия
Off the Grid, Вне зоны доступа
Режиссер
Джонни Мартин
В ролях
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Джош Дюамель
Джош Дюамель
Грег Киннир
Грег Киннир
Дэвид Липпер
Майкл Пападжон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 15 голосов
4.3 IMDb
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