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Off the Grid
Напомним о выходе в прокат
боевик
драма
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Страна
Италия / США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
27 июня 2025
Премьера в мире
27 июня 2025
Бюджет
€12 000 000
Производство
Latigo Films, BondIt Media Capital, Eyevox Entertainment
Другие названия
Off the Grid, Вне зоны доступа
Режиссер
Джонни Мартин
В ролях
Петер Стормаре
Джош Дюамель
Грег Киннир
Дэвид Липпер
Майкл Пападжон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.6
Оцените
15
голосов
4.3
IMDb
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