Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Кортни Кокс снова настигают призраки в трейлере второго сезона сериала «Сияющая долина»

Кортни Кокс снова настигают призраки в трейлере второго сезона сериала «Сияющая долина»

14 сентября 2023 16:59
Кортни Кокс снова настигают призраки в трейлере второго сезона сериала «Сияющая долина»

Главная героиня пытается себя реабилитировать, но сталкивается с новыми жуткими тайнами.

Кабельный канал Starz презентовал полноценный трейлер второго сезона многосерийной черной комедии «Сияющая долина», ведущие роли в которой исполняют Кортни Кокс и Грег Кинниэр. В новых сериях будет показано, что произошло с главной героиней после ее зловещей метаморфозы.

Действие начнется спустя четыре месяца после момента, на котором завершился первый сезон. Пройдя курс реабилитации после попытки зарубить топором близких, переживающая кризис писательница Пэт досрочно возвращается из психиатрической больницы. Она считает, что избавилась от злобного альтер эго и теперь искренне надеется склеить трещину в отношениях со своей семьей. Однако вскоре Пэт приходит к осознанию, что дети в ней больше не нуждаются. Усугубляет сложную ситуацию появление новой соседки Рут, подозрительно похожей на Розмари, а также неожиданные тайны, связанные с ее домом. Шокирующие секреты могут снова выбить женщину из колеи, но теперь Пэт постарается этого не допустить.

Шоураннерами «Сияющей долины», как и прежде, выступают Шэрон Хорган («Катастрофа») и Джефф Астроф («Методом проб и ошибок»). В основной каст второго сезона вошли также Эллисон Толман, Мира Сорвино, Гас Бирни, Дилан Гейдж, Меррин Данги, Джудит Лайт и Шерилин Фенн.

Новые эпизоды хоррор-сериала стартуют в пятницу, 13 октября.

Фото: Starz
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона Читать далее 14 сентября 2023
Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Читать далее 14 сентября 2023
Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Читать далее 14 сентября 2023
Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века Читать далее 14 сентября 2023
В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы Читать далее 15 сентября 2023
Леонардо ДиКаприо разрывается между долгом и любовью в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо разрывается между долгом и любовью в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 13 сентября 2023
«Улетный микс» Ганна и меломанство Тарантино: 5 режиссеров с крутым музыкальным вкусом «Улетный микс» Ганна и меломанство Тарантино: 5 режиссеров с крутым музыкальным вкусом Читать далее 14 сентября 2023
Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония» Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония» Читать далее 14 сентября 2023
Джон Дэвид Вашингтон оказывается в эпицентре войны с ИИ в финальном трейлере «Создателя» Джон Дэвид Вашингтон оказывается в эпицентре войны с ИИ в финальном трейлере «Создателя» Читать далее 14 сентября 2023
Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино» Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино» Читать далее 13 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше