Кортни Кокс снова настигают призраки в трейлере второго сезона сериала «Сияющая долина»

Кабельный канал Starz презентовал полноценный трейлер второго сезона многосерийной черной комедии «Сияющая долина», ведущие роли в которой исполняют Кортни Кокс и Грег Кинниэр. В новых сериях будет показано, что произошло с главной героиней после ее зловещей метаморфозы.

Действие начнется спустя четыре месяца после момента, на котором завершился первый сезон. Пройдя курс реабилитации после попытки зарубить топором близких, переживающая кризис писательница Пэт досрочно возвращается из психиатрической больницы. Она считает, что избавилась от злобного альтер эго и теперь искренне надеется склеить трещину в отношениях со своей семьей. Однако вскоре Пэт приходит к осознанию, что дети в ней больше не нуждаются. Усугубляет сложную ситуацию появление новой соседки Рут, подозрительно похожей на Розмари, а также неожиданные тайны, связанные с ее домом. Шокирующие секреты могут снова выбить женщину из колеи, но теперь Пэт постарается этого не допустить.

Шоураннерами «Сияющей долины», как и прежде, выступают Шэрон Хорган («Катастрофа») и Джефф Астроф («Методом проб и ошибок»). В основной каст второго сезона вошли также Эллисон Толман, Мира Сорвино, Гас Бирни, Дилан Гейдж, Меррин Данги, Джудит Лайт и Шерилин Фенн.

Новые эпизоды хоррор-сериала стартуют в пятницу, 13 октября.