Персоны
Грег Киннир
Награды и номинации Грега Киннира
Greg Kinnear
О персоне
Фильмография
Награды и номинации Грега Киннира
Оскар 1998
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
