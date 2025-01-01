Меню
Награды и номинации Грега Киннира

Оскар 1998 Оскар 1998
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Номинант
 Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
