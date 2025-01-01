Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Сара Джессика Паркер
Награды
Награды и номинации Сары Джессики Паркер
Sarah Jessica Parker
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Сары Джессики Паркер
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 2011
Худшая женская роль
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Золотая малина 2012
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667