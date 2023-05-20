Существует немало биографических проектов о кинозвезде такой величины и с такой успешной карьерой, как у Тома Хэнкса. Отличие этого фильма в том, что состоит он в основном из интервью с актером, которые были сняты в течение многих десятилетий. Камера следует за Хэнксом во время репетиций и съемок, светских мероприятий, торжественных церемоний и обычных бытовых моментов. О своей жизни рассказывает сам актер, причем делится фактами, которые неизвестны журналистам и документалистам. Это история из первых рук, наполненная искренними эмоциями и яркими впечатлениями самого Тома Хэнкса, оскароносного актера, прозванного за дружелюбие и обаяние «папой Америки».