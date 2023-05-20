Оповещения от Киноафиши
Том Хэнкс. Кочевник

Том Хэнкс. Кочевник

Tom Hanks: The Nomad 18+
О фильме

Существует немало биографических проектов о кинозвезде такой величины и с такой успешной карьерой, как у Тома Хэнкса. Отличие этого фильма в том, что состоит он в основном из интервью с актером, которые были сняты в течение многих десятилетий. Камера следует за Хэнксом во время репетиций и съемок, светских мероприятий, торжественных церемоний и обычных бытовых моментов. О своей жизни рассказывает сам актер, причем делится фактами, которые неизвестны журналистам и документалистам. Это история из первых рук, наполненная искренними эмоциями и яркими впечатлениями самого Тома Хэнкса, оскароносного актера, прозванного за дружелюбие и обаяние «папой Америки».

Страна Великобритания / США
Продолжительность 48 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 20 мая 2023
Дата выхода
20 мая 2023 Великобритания
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Tom Hanks: The Nomad
Режиссер
Jake Hickman
В ролях
Тим Аллен
Тим Аллен
Том Арнольд
Том Арнольд
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.4
10 голосов
4.4 IMDb
Том Хэнкс. Кочевник - смотреть в онлайн-кинотеатре

Том Хэнкс. Кочевник

Отзывы о фильме

Цитаты
Tom Hanks Ну, это всё... довольно странное ощущение. Но когда ты видишь это, понимаешь... шансы снять хороший фильм против тебя, так что каждый раз, когда думаешь, что у тебя получилось, знаешь, что сорвал куш в Монте-Карло.
