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Джулия Робертс
Награды
Награды и номинации Джулии Робертс
Julia Roberts
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Награды и номинации Джулии Робертс
Оскар 2001
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2014
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1991
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1990
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1990
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2026
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2014
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2017
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1997
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1992
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Female Performance
Победитель
Best Line from a Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best Female Performance
Номинант
Most Desirable Female
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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