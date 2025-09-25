Джулия Робертс оказывается в центре университетского скандала в трейлере триллера «После охоты»

Студия Amazon MGM выпустила трейлер новой картины Луки Гуаданьино «После охоты» со звездным актерским составом. Это психологический триллер, в котором затрагиваются проблемы власти и этики в академической среде. Мировая премьера прошла на Венецианском кинофестивале 29 августа, тогда как широкий релиз за рубежом состоится 17 октября.

В центре сюжета — профессор философии Йельского университета Альма Имхофф (Джулия Робертс), чьи карьерные амбиции занять высокопоставленную должность рушатся после того, как одна из студенток (Айо Эдебири) обвиняет ее коллегу Хэнка (Эндрю Гарфилд) в неподобающем поведении. Пока Альма пытается разобраться в этом скандале, ее собственные темные секреты грозятся выйти наружу. В фильме также сыграли Майкл Стулбарг (муж Альмы) и Хлоя Севиньи (коллега и подруга Альмы).

Гуаданьино снял фильм по сценарию Норы Гарретт. Оператором выступает Малик Хасан Сайид, известный по сотрудничеству со Спайком Ли («Толкачи», «Его игра»). Саундтрек сочинил знаменитый дуэт в лице Трента Резнора и Аттикуса Росса.

На Rotten Tomatoes «После охоты» имеет на данный момент лишь 49% «свежести» на основе 39 рецензий профессиональных критиков.