Награды и номинации Дж.К. Симмонса
J.K. Simmons
Награды и номинации Дж.К. Симмонса
Оскар 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2022
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2015
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
MTV Movie Awards 2015
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
