«Клуб анонимных киллеров»: Рецензия Киноафиши

Клуб анонимных киллеров (или убийц) – группа психологической помощи людям, одержимым убийствами. По сути она работает как клуб анонимных алкоголиков или прочие собрания, где люди садятся в кружок и рассказывают о своих бедах. Но сегодняшнее собрание клуба будет особенным. В городе было совершено покушение на американского сенатора, и под удар попадают все участники клуба.

Разного рода профсоюзные и прочие организации убийц – не самая новая идея, взять хотя бы вселенную Джона Уика, более того, группы психологической поддержки людей со склонностью к убийствам действительно существуют. С одним только уточнением – в тюрьмах. Концепт же подобных собраний на свободе настраивает на иронический лад, что сейчас будет что-то или саркастирующее на тему психологической поддержки как таковой (лучше деконструировать эту институцию, чем Паланик вряд ли получится, но тем не менее), или просто остроумный британский экшн в духе недавней «Перестрелки». И фильм действительно начинается бодрой дракой под комиксные титры. Зритель обескуражен и готов к отборному сортовому развлечению, но…

Потом лента превращается в парад говорящих голов. Становится понятно, что создатели фильма выражают очевидное сочувствие проблемам своих психопатичных героев. И вот это уже грустно, потому что сочувствие к психопатам вряд ли найдёт отклик в душе обычного зрителя. Даже в откровенно нарцисстичном «Доме, который построил Джек» ощущается авторская дистанция и ирония автора над своим героем. Но может быть, «Клуб анонимных убийц» мог бы стать разговорным психологическим триллером, но и от этой тенденции он уходит.

«Клуб анонимных киллеров»

В третьей трети фильма на первый план выходит конспирология, сюжет и поиск виноватых. Проблема в том, что к тому моменту сюжет не успевает хоть как-нибудь заинтересовать. В него введено много героев с потенциально интересными историями, но по факту зрителю начхать на судьбу этих персонажей – слишком мало о них рассказано и слишком путанными и нарочито сложными выглядят связи между ними. Сюжетные твисты скорее вызывают недоумение, чем интригуют, некоторые авангардные визуальные решения также выглядят разнородными и странными. Вот, например, Гэри Олдман разговаривает по телефону, а его собеседница как бы появляется рядом с ним. Зачем нужен был этот приём? Непонятно, это было бы логично, если всё кино было выполнено в такой модернистской визионерской манере, но нет, картинка часто отдаёт телевизионностью, а камерность некоторых сцен намекает на нехватку средств в бюджете.

Кстати о Гэри Олдмане, а ещё другой звезде фильма – Джессике Альбе. Фанатам этих двух артистов вряд ли стоит идти на этот фильм из-за одного факта участия их любимцев. Их в фильме крайне мало. Впрочем, это компенсируется подборкой отличных британских и европейских артистов, самым известным из которых, пожалуй, является Томми Флэнэган. Но его тоже в фильме немного. Фильм вообще не выводит никого на первый план, так и не давая ни одному из героев в полной мере раскрыться.

Итак, несмотря на своё озорное и интригующее название, «Клуб анонимных киллеров» оказывается крайне занудным и скучным кино, в котором шутки – несмешные, герои – нераскрытые, а атмосфера – разнородная и невыдержанная. Лишь некоторое подобие бодрости в фильме появляется в последних 10-15 минутах, но зритель к тому моменту либо ушёл из зала, либо крепко спит.

Петр Волошин