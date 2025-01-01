Меню
Персоны
Дэвид Стрэтэйрн
Награды
Награды и номинации Дэвида Стрэтэйрна
David Strathairn
Награды и номинации Дэвида Стрэтэйрна
Оскар 2006
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
