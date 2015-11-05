Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу З: начало всего
Постер к сериалу З: начало всего
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
Киноафиша Сериалы З: начало всего
З: начало всего (2015 - 2017) Z: The Beginning of Everything 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Действие драматического сериала «З: Начало всего» происходит в американском штате Алабама. В центре событий – жизнь Зельды Сейр Фицджеральд, ставшей супругой известного писателя-романиста Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Их любовные отношения были весьма бурными. Парочка часто ссорилась, ревновала друг друга, славилась непомерным употреблением спиртных напитков и не гнушалась эпатировать публику при любом подворачивавшемся случае. В связи с этим Фрэнсис и Зельда нередко оказывались на первой полосе светской хроники.

З: начало всего - трейлер
З: начало всего
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн Judge Anthony Dickerson Sayre
Кристина Риччи
Кристина Риччи Zelda Sayre
Кристин Нилсен
Кристин Нилсен Minnie Sayre
Джейми Энн Оллман
Джейми Энн Оллман Tootsie Sayre
Дэвид Хофлин
Дэвид Хофлин F. Scott Fitzgerald
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
З: начало всего - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши