Действие драматического сериала «З: Начало всего» происходит в американском штате Алабама. В центре событий – жизнь Зельды Сейр Фицджеральд, ставшей супругой известного писателя-романиста Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Их любовные отношения были весьма бурными. Парочка часто ссорилась, ревновала друг друга, славилась непомерным употреблением спиртных напитков и не гнушалась эпатировать публику при любом подворачивавшемся случае. В связи с этим Фрэнсис и Зельда нередко оказывались на первой полосе светской хроники.