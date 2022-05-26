Главная героиня сериала «Домашнее поле» – первая в истории женщина-тренер мужской футбольной команды Елена Волкова. Когда провинциальный спортивный клуб «Титан» остается без наставника накануне Премьер-Лиги, она приходит на помощь и спасает ситуацию. В прошлом девушка уже поставила на ноги начинающую команду «Сокол» в своей родной Москве. Однако за МКАДом ее принимают без особого восторга. Игроки не верят, что столичная дама способна чему-то их научить. Но опытная тренерша не собирается опускать руки.