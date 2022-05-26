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Киноафиша Сериалы Домашнее поле
Домашнее поле (2022 - 2022) Домашнее поле 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис More.tv
Телеканал СТС
Продолжительность 5 часов 20 минут
О чем сериал

Главная героиня сериала «Домашнее поле» – первая в истории женщина-тренер мужской футбольной команды Елена Волкова. Когда провинциальный спортивный клуб «Титан» остается без наставника накануне Премьер-Лиги, она приходит на помощь и спасает ситуацию. В прошлом девушка уже поставила на ноги начинающую команду «Сокол» в своей родной Москве. Однако за МКАДом ее принимают без особого восторга. Игроки не верят, что столичная дама способна чему-то их научить. Но опытная тренерша не собирается опускать руки.

Домашнее поле - тизер
Домашнее поле
тизер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Игорь Верник
Игорь Верник
Светлана Устинова
Светлана Устинова
Иван Янковский
Иван Янковский
Андрей Полощук
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Домашнее поле - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Женщина подвергается травле в мужской спортивной среде в тизере сериала «Домашнее поле»
Женщина подвергается травле в мужской спортивной среде в тизере сериала «Домашнее поле»
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Смелые женщины и честные мужчины: 9 проектов, которые выйдут на платформе more.tv
Кадры из сериала
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