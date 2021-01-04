В комедийном мини-сериале «Вампир Алеша» речь пойдет о необычном молодом человеке по имени Алексей. При том, что Леша является вампиром, он мало соответствует образам кровопийц из книг и фильмов. Леша – добрый и стеснительный парень. Он пьет кровь только у плохих людей, а еще страдает от одиночества и посещает психолога. Тот, кстати, предлагает Алеше стать блогером и делиться с людьми событиями своей жизни. Каждый день вампир Алеша попадает в комичные ситуации, из которых ему приходится выпутываться.