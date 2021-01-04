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Киноафиша Сериалы Вампир Алеша
Вампир Алеша (2021 - 2021) Вампир Алеша 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 1 час 20 минут
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О чем сериал

В комедийном мини-сериале «Вампир Алеша» речь пойдет о необычном молодом человеке по имени Алексей. При том, что Леша является вампиром, он мало соответствует образам кровопийц из книг и фильмов. Леша – добрый и стеснительный парень. Он пьет кровь только у плохих людей, а еще страдает от одиночества и посещает психолога. Тот, кстати, предлагает Алеше стать блогером и делиться с людьми событиями своей жизни. Каждый день вампир Алеша попадает в комичные ситуации, из которых ему приходится выпутываться.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Владимир Яворский
Даниль Зинатуллин
Даниль Зинатуллин
Артур Казберов
Артур Казберов
Антон Афанасьев
Антон Афанасьев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вампир Алеша - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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