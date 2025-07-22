Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Новости
Интересные факты
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Гарри Поттер
Что посмотреть
Тесты
Horror Story
Must-see от кинозвезд
Marvel
Сериалы Netflix
Подборки Netflix
Эксклюзив
Оскар 2025
Cоветское кино
Баффи — возрастная истребительница вампиров: культовый сериал 90-х получит продолжение
Мягкий перезапуск, но с теми же актерами.
Написать
4 февраля 2025 13:04
Цензура закрыла рот? Правду о «запрете» «Кавказской пленницы» товарищ Гайдая озвучил спустя годы
Многое, если не все, переврали последователи постановщика.
Написать
3 февраля 2025 14:38
«Утреннему шоу» с Энистон поставили 7,7: Бабаев с «Первого» посмотрел и нашел минусы
Рецензия от любимого миллионами зрителей телеведущего.
Написать
30 января 2025 18:20
Роберт Эггерс признался, что его «Носферату» оказался копией фильма Тима Бертона
Сам не понял, что скопировал любимую миллионами фантастику.
Написать
30 января 2025 13:39
«Мне он очень нравился»: Тарантино назвал любимый советский фильм — фанатеет по нему с детства
И нет, это не «Ирония судьбы» или «Кавказская пленница».
2 комментария
27 января 2025 17:06
Больше 1 000 000 людей проголосовали «сердечком»: самый популярный фильм Нолана по версии россиян — вовсе не «Начало»
Удивительно, но речь и не про «Темного рыцаря».
Написать
27 января 2025 16:36
И на старуху бывает проруха: 10 провальных фильмов от великих режиссеров Голливуда
Баснословные бюджеты, лучшие актеры — и все это зря.
Написать
18 ноября 2024 17:31
Голому Ивану Янковскому санкции ни по чем: «Преступление и наказание» покажут в Европе и США
Проект получает смешанные отзывы критиков, но это не помешало ему замахнуться на иностранного зрителя.
Написать
7 ноября 2024 11:18
Сказочное начало и трагичный финал: 5 захватывающих турецких сериалов с кошмарной концовкой
А ведь фанаты турдизи до последнего ждали хэппи-энд.
Написать
5 ноября 2024 16:29
Русский Тимоти Шаламе попал в голливудскую «Анору» благодаря съемкам голышом
Актер оказался в картине через постель, но в самом хорошем смысле.
Написать
10 октября 2024 12:27
Еще одна «Белоснежка»: диснеевская принцесса станет героиней фильма ужасов
Кровавая вселенная «Винни-Пуха» будет расширена.
Написать
6 сентября 2024 11:13
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить