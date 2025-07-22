Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Интересные факты
22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Сара Мишель Геллар Баффи — возрастная истребительница вампиров: культовый сериал 90-х получит продолжение Мягкий перезапуск, но с теми же актерами.
Написать
4 февраля 2025 13:04
Зрители не знают и половины правды Цензура закрыла рот? Правду о «запрете» «Кавказской пленницы» товарищ Гайдая озвучил спустя годы Многое, если не все, переврали последователи постановщика.
Написать
3 февраля 2025 14:38
«Утреннему шоу» с Энистон поставили 7,7: Бабаев с «Первого» посмотрел и нашел минусы «Утреннему шоу» с Энистон поставили 7,7: Бабаев с «Первого» посмотрел и нашел минусы Рецензия от любимого миллионами зрителей телеведущего.
Написать
30 января 2025 18:20
Граф Орлок нападает Роберт Эггерс признался, что его «Носферату» оказался копией фильма Тима Бертона Сам не понял, что скопировал любимую миллионами фантастику. 
Написать
30 января 2025 13:39
Квентин Тарантино «Мне он очень нравился»: Тарантино назвал любимый советский фильм — фанатеет по нему с детства И нет, это не «Ирония судьбы» или «Кавказская пленница».
2 комментария
27 января 2025 17:06
Больше 1 000 000 людей проголосовали «сердечком»: самый популярный фильм Нолана по версии россиян — вовсе не «Начало» Больше 1 000 000 людей проголосовали «сердечком»: самый популярный фильм Нолана по версии россиян — вовсе не «Начало» Удивительно, но речь и не про «Темного рыцаря».
Написать
27 января 2025 16:36
И на старуху бывает проруха: 10 провальных фильмов от великих режиссеров Голливуда И на старуху бывает проруха: 10 провальных фильмов от великих режиссеров Голливуда Баснословные бюджеты, лучшие актеры — и все это зря.
Написать
18 ноября 2024 17:31
Голому Ивану Янковскому санкции ни по чем: «Преступление и наказание» покажут в Европе и США Голому Ивану Янковскому санкции ни по чем: «Преступление и наказание» покажут в Европе и США Проект получает смешанные отзывы критиков, но это не помешало ему замахнуться на иностранного зрителя.
Написать
7 ноября 2024 11:18
Сказочное начало и трагичный финал: 5 захватывающих турецких сериалов с кошмарной концовкой Сказочное начало и трагичный финал: 5 захватывающих турецких сериалов с кошмарной концовкой А ведь фанаты турдизи до последнего ждали хэппи-энд.
Написать
5 ноября 2024 16:29
Русский Тимоти Шаламе попал в голливудскую «Анору» благодаря съемкам голышом Русский Тимоти Шаламе попал в голливудскую «Анору» благодаря съемкам голышом Актер оказался в картине через постель, но в самом хорошем смысле.
Написать
10 октября 2024 12:27
Еще одна «Белоснежка»: диснеевская принцесса станет героиней фильма ужасов Еще одна «Белоснежка»: диснеевская принцесса станет героиней фильма ужасов Кровавая вселенная «Винни-Пуха» будет расширена.
Написать
6 сентября 2024 11:13
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше