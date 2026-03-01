«У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото)

Культовым именно в нашей стране аниме стало не без причин.

Пока американские фанаты в 2024 году радостно обсуждали, что «Сейлор Мун» наконец-то показывают по ТВ без купюр, у нас на это лишь пожимали плечами. Для российских зрителей это никогда не было сенсацией – еще в девяностых и начале нулевых мы видели вообще все (и даже немного больше).

Да, перевод был тот еще. Вместо «У меня самая большая грудь» Макото гордо заявляла: «У меня самый большой талант» (что довольно иронично). А Зойсайт в 36-й серии выдал фразу, которой не было и в помине: «Я любил вас, как отца». Но визуальный ряд остался нетронутым.

Даже финальная сцена, где Сейлор Мун предстает абсолютно голой (разумеется, без интимных подробностей), прошла в эфире на ура.

В Америке в девяностые доходило до абсурда. Отношения персонажей переписывались, сцены вырезались, пол героев меняли в дубляже без объяснения причин.

Ирония в том, что российский показ случился в эпоху телевизионного хаоса и слабого контроля. Никто не выстраивал стерильную адаптацию под «семейные стандарты».

В итоге именно у нас зрители увидели одну из самых полных версий культового аниме – задолго до того, как американское ТВ дозрело до формата «без цензуры».

Мы получили «Сейлор Мун» целиком тогда, когда в Штатах девочек-волшебниц драили хлоркой до скрипа. И пусть качество озвучки 2х2 и ТНТ сейчас вызывает разве что ностальгическую улыбку, по части свободы искусства на тот момент мы Запад обогнали.

