Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов)

Сериал «Рыцарь Семи Королевств» забрасывает нас почти на век назад от событий «Игры престолов» — в лучшие годы Вестероса, где еще живы Таргариены, а рыцарство еще превратилось в просто красивое слово. Главный герой Дункан Высокий — огромный детина из трущоб, случайно ставший рыцарем и взявший в оруженосцы лысого мальчишку по прозвищу Эгг.

И мало кто из фанатов сразу заметил, что этот неуклюжий великан напрямую связан с одной из самых сильных фигур оригинального сериала. Речь о любимице миллионов фанатов — Бриенне Тарт, которая не раз меняла ход истории своей смелостью.

Сам Джордж Мартин еще в 2016 году на фестивале Balticon подтвердил то, что фанаты и так подозревали: Бриенна — прямой потомок Дункана Высокого. Связь не бросается в глаза, но если присмотреться, улик хватает.

Тот же щит с падающей звездой над вязом, который Бриенна заказывает в «Пире стервятников» — это точная копия герба Дункана. Она видела его в детстве в отцовской оружейной, ведь он почему-то хранился в замке Тартов. И тот же рост под метр девяносто, и та же непробиваемая верность рыцарскому кодексу, над которой смеются окружающие.

Сам Дунк, кстати, не раз мелькал в оригинальном сериале (не буквально, конечно). Старая Нэн в Винтерфелле рассказывала Брану истории про него. Джоффри, листая «Книгу Братьев» в четвертом сезоне, тыкал Джейме носом в четыре страницы про Дункана — мол, у этого чувака подвигов будет побольше. А в финале, когда Бриенна заполняет ту же книгу, она медленно пролистывает страницы про своего предка.

До Королевской гвардии Дунк дорос уже после всех приключений, а значит, дети у него могли появиться только до вступления в орден. И скорее всего, его потомок по женской линии и породнился с Тартами.

Прямого объяснения Мартин пока не дал, но может раскрыть детали когда-нибудь потом. А пока остается только наблюдать за парочкой Дунка и Эгга и ждать, когда ниточка окончательно свяжется в узел.

