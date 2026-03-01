«Подозрительно похожи»: «Унесенных призраками» Миядзаки «списал» с популярной в СССР сказки – даже драконы один в один

Мульт, о котором пойдет речь, вышел на 13 лет раньше шедевра Ghibli.

Об «Унесенных призраками» принято говорить как о безусловном шедевре – уникальном, неповторимом, единственном в своем роде. Но в Сети внезапно вспомнили одно аниме конца 70-х – и тут началось:

«Подозрительно похожи», «Слишком много совпадает», «А вы посмотрите внимательнее».

Тайтл «Таро, сын дракона» в свое время крутили в советских кинотеатрах, ну а сказка, по которой создан мульт, была частым гостем советских книжных полок. И да, сюжет и правда заставляет прищуриться, настаивает блогер «Сказы дядюшки Фильмоскопия».

У Миядзаки девочка отправляется спасать родителей, превращенных в животных за жадность. В старой ленте мальчик ищет мать, ставшую драконом – тоже в наказание за жадность.

В обоих случаях ребенок проходит через мир духов, сталкивается с демонами, получает помощь от странных магических существ.

А драконы? Белое вытянутое тело, усы, рога, зеленая грива. Герой летит верхом, существо ранено, по телу течет кровь. Пользователи сравнивают кадры и разводят руками: совпадений слишком много, чтобы их не замечать.

Добавьте сюда колдуний, превращающих людей в зверей, духов-стариков, дарующих волшебную силу, и мотив взаимного спасения – и пазл складывается еще больше.

«Ключ к разгадке мне видится в одном из авторов сценария "Таро…" Исао Такахате. Соратник Миядзаки работал в 70-е над “Таро…”. Возможно, он и подсказал другу набор интересных моментов», – предполагают в Сети.

О плагиате речи, конечно, никто всерьез не ведет. Скорее – о любопытных совпадениях внутри японской мифологии, которую заметили единицы.

Ранее мы писали: «Таких людей в реальности много»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий в «Унесенных призраками» – фанаты спорили 25 лет