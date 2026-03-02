Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов»

Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов»

2 марта 2026 10:45
Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов»

Прожили на экране целую жизнь.

Когда снова пересматриваешь «Секретные материалы», легко забыть, что за 11 сезонов вместе с расследованиями росли не только ставки, но и сами агенты.

Малдер и Скалли начинали карьеру почти детьми — по меркам ФБР и здравого смысла — а закончили путь уже зрелыми профессионалами, которые и монстров повидали, и правительственные заговоры пережили, и даже пытались завести ребенка, будучи далеко не в студенческом возрасте. Давайте разберемся, сколько же лет было каждому из них — в самом начале и в самом финале.

Сколько лет было Малдеру

Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов»

Официальная дата рождения Фокса Малдера — 13 октября 1961 года. Забавно, но персонаж получился чуть моложе самого Дэвида Духовны, который родился в 1960-м.

Пилотная серия вышла в сентябре 1993 года, но действие разворачивается в марте 92-го. Получается, в момент первой встречи со Скалли Малдеру было 30 лет.

Мы привыкли думать о нем как о вечном молодом идеалисте, который верит буквально во все паранормальное, но формально это был уже взрослый агент, переживший похищение сестры и успевший сформировать свою одержимость «истиной».

К 11 сезону, Малдеру уже 56 лет. И если смотреть финал, зная это число, поражает, насколько органично Духовны все еще держится в кадре.

Сколько лет было Скалли

Из молодежи — в почти пенсионеры: сколько на самом деле было лет Малдеру и Скалли к финалу «Секретных материалов»

Дана Скалли родилась 23 февраля 1964 года. И тут интересный момент: персонаж старше актрисы Джиллиан Андерсон, родившейся в 1968-м. Такое в Голливуде случается крайне редко. Обычно все наоборот.

Когда Скалли впервые заходит в подвал к Малдеру и получает свое «назначение мечты», ей 29 лет. Молодой медик с научным складом ума, идеальный противовес одержимому напарнику — и уже тогда совершенно самостоятельная личность.

К финалу 11 сезона Скалли — 54 года. И да, к этому моменту оба героя в буквальном смысле ближе к пенсионному возрасту, чем к старту карьеры. Но выглядят они так, будто между сезонами прошла пара лет, а не целая жизнь.

Даже в поздних сезонах они не только расследовали паранормальное, но и пытались завести ребенка. Для пары, которой на тот момент — под пятьдесят, — это решение выглядит почти таким же храбрым, как проникновение в логово инопланетян без поддержки.

Ранее мы писали: Малдер и Скалли одобряют: перезапуск «Секретных материалов» только в пути — а в октябре уже вышло «продолжение» про тайную организацию

Фото: Кадры из сериала «Секретные материалы»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов) Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов) Читать дальше 1 марта 2026
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Читать дальше 3 марта 2026
7.5 дней без сна и перерывов: столько россияне смотрели этот сериал в «нулевые», и готовы повторить 7.5 дней без сна и перерывов: столько россияне смотрели этот сериал в «нулевые», и готовы повторить Читать дальше 3 марта 2026
Лицо Андерсон представили? Рассекречена новая Скалли из «X-Files» – ситуация как со Снейпом в «Поттере» Лицо Андерсон представили? Рассекречена новая Скалли из «X-Files» – ситуация как со Снейпом в «Поттере» Читать дальше 2 марта 2026
«У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото) «У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото) Читать дальше 1 марта 2026
Как в России показывали «Твин Пикс»: зрители аплодировали, журналисты плевались Как в России показывали «Твин Пикс»: зрители аплодировали, журналисты плевались Читать дальше 27 февраля 2026
Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Читать дальше 3 марта 2026
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше