Новости
Интересное о музыке
18 сентября 2025 23:41
Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях
18 сентября 2025 14:27
Мгновенная классика: критики в восторге от фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой»
17 сентября 2025 15:33
Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени
15 сентября 2025 12:08
На кинофестивале в Торонто победил «Хамнет» с Полом Мескалом и Джесси Бакли
15 сентября 2025 11:45
Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»
Организаторы премии «Звезды Хайпа» раскрыли концепцию церемонии
Уникальное событие, в основу которого легла удивительная идея.
Написать
19 сентября 2025 13:50
Эти новые детективные сериалы сводят зрителей с ума — вы точно залипнете
Поставили на паузу «Москву слезам не верит» и нашли много интересного в комнате Гоши: книга яхтсмена там вообще зачем?
Сюжет словно режет зрителя без ножа: 3 малоизвестных сериала в духе «Фишера» и «Настоящего детектива»
«Оскорбления, домогательства и сексизм»: сможете ли вы угадать советский фильм по отзывам иностранцев? (тест)
Думали, со Снейпом все плохо? Роль Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» может сыграть женщина — Темный Лорд станет Темной Леди
Страсти кипят, как в «Великолепном веке»: 5 турдизи с самыми горячими поцелуями и оценками 7.4+ — согреют осенним вечером
Когда не хватает исторического экшена: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть после «Короля и завоевателя»
«Док не ездит на чертовом Мустанге»: культовый DeLorean попал в «Назад в будущее» из-за скандала с «запрещенкой» (да, реклама — ни при чем!)
Обычный зритель видит аномалию, азиаты — намек на сиквел: сцену после титров в «Выход 8» поняли только японцы
Вы не ждали, но «Дом дракона» возвращается: вместе с другим спин-оффом «Игры престолов» и новинками HBO
На повторе уже десятый раз и не надоедает: лучшие сериалы, которые хочется пересматривать снова и снова
