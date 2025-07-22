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Новости о сериалах и фильмах в жанре фэнтези
Новости о сериалах и фильмах в жанре фэнтези
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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони»
Одна из самых ожидаемых премьер лета.
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17 июля 2025 12:05
Матильда Лутс рубит и закалывает врагов в трейлере новой «Рыжей Сони»
Эта героиня впервые появилась на страницах комиксов Marvel в 1973 году. В дальнейшем она часто фигурировала в качестве напарницы Конана-варвара.
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10 июля 2025 14:27
Молодой принц отправляется в дальний путь в трейлере фэнтези «Легенда о великанах»
Фильм вдохновлен баскской мифологией.
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10 июля 2025 12:12
Семья московских таксистов получает суперсилы в трейлере сериала «Баранкины и камни силы»
Премьера состоится 7 августа.
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7 июля 2025 16:50
На viju выходит сериал «Библиотекари: Следующая глава»
Зрелище для любителей «Индианы Джонса», «Доспехов Бога» и «Мумии».
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25 июня 2025 13:58
Все истории заканчиваются: вышел трейлер второго сезона «Песочного человека»
Сериал вернется в июле.
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18 июня 2025 10:34
Милый ремейк, подчеркивающий величие оригинала: появились отзывы о фильме «Как приручить дракона»
Скорее всего, проект добьется успеха в прокате.
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10 июня 2025 16:34
Умелец Юрий Колокольников раскрывает заговор в трейлере фильма «Левша»
В прокат картина выйдет 22 января 2026 года.
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9 июня 2025 12:14
Эльфаба и Глинда бросают вызов Волшебнику Оз в трейлере мюзикла «Злая: Навсегда»
Театральный релиз за рубежом состоится 21 ноября.
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5 июня 2025 14:14
Марго Робби и Колин Фаррелл странствуют по памяти в трейлере фильма «Большое смелое прекрасное приключение»
Вдохновляющее кино о переосмыслении жизни и родственности душ.
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3 июня 2025 16:55
Роман Постовалов и его подопечный переносятся в прошлое в трейлере комедии «Артек. Сквозь столетия»
Релиз будет приурочен к 100-летнему юбилею знаменитого детского лагеря.
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13 мая 2025 11:02
В Okko выходит фэнтезийная комедия «Дорогая, я больше не перезвоню»
Никита Ефремов попадает в подобие чистилища.
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17 апреля 2025 10:15
Фильм «Король и Шут. Навсегда» обрел дату выхода в прокат
Съемки проходили на полуострове Рыбачий в Мурманской области, а также в Санкт-Петербурге.
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11 апреля 2025 15:25
Избитый шаблон или жест искренности: мнения критиков о «Minecraft в кино» разделились
Производственный бюджет составил $150 млн.
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4 апреля 2025 16:51
Александр Яценко знакомится с духом леса в трейлере фэнтези «Легенды наших предков»
Новая картина от создателя фильмов «Далекие близкие» и «Пришелец».
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31 марта 2025 12:36
Корыстный Никита Кологривый делает добрые дела в трейлере фэнтези «Сокровища гномов»
Волшебная история о преодолении эгоизма и алчности.
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20 марта 2025 17:39
Мальчик обретает косматого друга в трейлере семейного фильма «сНежный человек»
В кинотеатрах картина стартует 29 мая.
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20 марта 2025 11:07
На волне успеха «Нэчжи 2» продюсеры готовят кинотрилогию по роману «Путешествие на Запад»
Это произведение характеризуют как сочетание «Одиссеи» Гомера и «Властелина колец» Джона Толкина.
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18 марта 2025 15:17
Том Хиддлстон чувствует пульс вселенной в тизере фильма «Жизнь Чака»
В прошлом году картина победила на престижном кинофестивале в Торонто.
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14 марта 2025 11:42
Черт Павел Деревянко заключает сделку с Иваном Злобиным в трейлере комедии «Бес попутал»
Cказка о любви, в которой поднимаются вопросы морального выбора, вины и искупления.
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12 марта 2025 17:59
В прокат вышел фэнтезийный экшен «В потерянных землях» с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой
Экранизация произведения Джорджа Р. Р. Мартина.
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7 марта 2025 13:47
Фэнтезийный мир пребывает на грани апокалипсиса в трейлере сериала «Этерна»
Вторая попытка запустить этот проект.
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28 февраля 2025 14:51
Анна Пересильд попадает в сказочный мир в трейлере фильма «Алиса в Стране Чудес»
Дата премьеры пока не анонсирована.
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25 февраля 2025 16:03
Девушка переносится в мир книг Джейн Остин в трейлере фэнтези «Мой парень — принц»
Главной героине предстоит выбирать между привычной жизнью и рискованным вихрем романтических чувств.
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25 февраля 2025 15:22
Иккинг вновь знакомится с Беззубиком в трейлере игровой адаптации «Как приручить дракона»
На счету франшизы уже свыше $1,6 млрд кассовых сборов.
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13 февраля 2025 13:33
Никита Ефремов попадает на тот свет в трейлере фэнтезийной комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»
Главный герой попадает в чистилище, напоминающее аэропорт и МФЦ.
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4 февраля 2025 17:16
Замечательное семейное фэнтези: критики благосклонно приняли фильм «Очи»
Релиз в России намечен на май.
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30 января 2025 10:36
Милла Йовович и Дэйв Батиста сражаются с демонами в трейлере фэнтезийного боевика «В потерянных землях»
Экранизация рассказа Джорджа Р. Р. Мартина.
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9 января 2025 10:34
Николай Фоменко и Влад Прохоров приумножают добро в трейлере сериала «Министерство Всего Хорошего»
Премьера состоится 1 января.
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25 декабря 2024 13:20
Дженна Ортега и Пол Радд сталкиваются с мифическим существом в трейлере фильма «Смерть единорога»
Съемки прошли в Венгрии.
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19 декабря 2024 10:38
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