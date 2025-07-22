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Киноафиша Новости Новости о сериалах и фильмах в жанре фэнтези

Новости о сериалах и фильмах в жанре фэнтези

22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Одна из самых ожидаемых премьер лета.
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17 июля 2025 12:05
Матильда Лутс рубит и закалывает врагов в трейлере новой «Рыжей Сони» Матильда Лутс рубит и закалывает врагов в трейлере новой «Рыжей Сони» Эта героиня впервые появилась на страницах комиксов Marvel в 1973 году. В дальнейшем она часто фигурировала в качестве напарницы Конана-варвара.
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10 июля 2025 14:27
Молодой принц отправляется в дальний путь в трейлере фэнтези «Легенда о великанах» Молодой принц отправляется в дальний путь в трейлере фэнтези «Легенда о великанах» Фильм вдохновлен баскской мифологией.
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10 июля 2025 12:12
Семья московских таксистов получает суперсилы в трейлере сериала «Баранкины и камни силы» Семья московских таксистов получает суперсилы в трейлере сериала «Баранкины и камни силы» Премьера состоится 7 августа.
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7 июля 2025 16:50
На viju выходит сериал «Библиотекари: Следующая глава» На viju выходит сериал «Библиотекари: Следующая глава» Зрелище для любителей «Индианы Джонса», «Доспехов Бога» и «Мумии».
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25 июня 2025 13:58
Все истории заканчиваются: вышел трейлер второго сезона «Песочного человека» Все истории заканчиваются: вышел трейлер второго сезона «Песочного человека» Сериал вернется в июле.
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18 июня 2025 10:34
Милый ремейк, подчеркивающий величие оригинала: появились отзывы о фильме «Как приручить дракона» Милый ремейк, подчеркивающий величие оригинала: появились отзывы о фильме «Как приручить дракона» Скорее всего, проект добьется успеха в прокате.
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10 июня 2025 16:34
Умелец Юрий Колокольников раскрывает заговор в трейлере фильма «Левша» Умелец Юрий Колокольников раскрывает заговор в трейлере фильма «Левша» В прокат картина выйдет 22 января 2026 года.
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9 июня 2025 12:14
Эльфаба и Глинда бросают вызов Волшебнику Оз в трейлере мюзикла «Злая: Навсегда» Эльфаба и Глинда бросают вызов Волшебнику Оз в трейлере мюзикла «Злая: Навсегда» Театральный релиз за рубежом состоится 21 ноября.
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5 июня 2025 14:14
Марго Робби и Колин Фаррелл странствуют по памяти в трейлере фильма «Большое смелое прекрасное приключение» Марго Робби и Колин Фаррелл странствуют по памяти в трейлере фильма «Большое смелое прекрасное приключение» Вдохновляющее кино о переосмыслении жизни и родственности душ.
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3 июня 2025 16:55
Роман Постовалов и его подопечный переносятся в прошлое в трейлере комедии «Артек. Сквозь столетия» Роман Постовалов и его подопечный переносятся в прошлое в трейлере комедии «Артек. Сквозь столетия» Релиз будет приурочен к 100-летнему юбилею знаменитого детского лагеря.
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13 мая 2025 11:02
В Okko выходит фэнтезийная комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» В Okko выходит фэнтезийная комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» Никита Ефремов попадает в подобие чистилища.
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17 апреля 2025 10:15
Фильм «Король и Шут. Навсегда» обрел дату выхода в прокат Фильм «Король и Шут. Навсегда» обрел дату выхода в прокат Съемки проходили на полуострове Рыбачий в Мурманской области, а также в Санкт-Петербурге.
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11 апреля 2025 15:25
Избитый шаблон или жест искренности: мнения критиков о «Minecraft в кино» разделились Избитый шаблон или жест искренности: мнения критиков о «Minecraft в кино» разделились Производственный бюджет составил $150 млн.
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4 апреля 2025 16:51
Александр Яценко знакомится с духом леса в трейлере фэнтези «Легенды наших предков» Александр Яценко знакомится с духом леса в трейлере фэнтези «Легенды наших предков» Новая картина от создателя фильмов «Далекие близкие» и «Пришелец».
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31 марта 2025 12:36
Корыстный Никита Кологривый делает добрые дела в трейлере фэнтези «Сокровища гномов» Корыстный Никита Кологривый делает добрые дела в трейлере фэнтези «Сокровища гномов» Волшебная история о преодолении эгоизма и алчности.
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20 марта 2025 17:39
Мальчик обретает косматого друга в трейлере семейного фильма «сНежный человек» Мальчик обретает косматого друга в трейлере семейного фильма «сНежный человек» В кинотеатрах картина стартует 29 мая.
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20 марта 2025 11:07
На волне успеха «Нэчжи 2» продюсеры готовят кинотрилогию по роману «Путешествие на Запад» На волне успеха «Нэчжи 2» продюсеры готовят кинотрилогию по роману «Путешествие на Запад» Это произведение характеризуют как сочетание «Одиссеи» Гомера и «Властелина колец» Джона Толкина.
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18 марта 2025 15:17
Том Хиддлстон чувствует пульс вселенной в тизере фильма «Жизнь Чака» Том Хиддлстон чувствует пульс вселенной в тизере фильма «Жизнь Чака» В прошлом году картина победила на престижном кинофестивале в Торонто.
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14 марта 2025 11:42
Черт Павел Деревянко заключает сделку с Иваном Злобиным в трейлере комедии «Бес попутал» Черт Павел Деревянко заключает сделку с Иваном Злобиным в трейлере комедии «Бес попутал» Cказка о любви, в которой поднимаются вопросы морального выбора, вины и искупления.
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12 марта 2025 17:59
В прокат вышел фэнтезийный экшен «В потерянных землях» с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой В прокат вышел фэнтезийный экшен «В потерянных землях» с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой Экранизация произведения Джорджа Р. Р. Мартина.
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7 марта 2025 13:47
Фэнтезийный мир пребывает на грани апокалипсиса в трейлере сериала «Этерна» Фэнтезийный мир пребывает на грани апокалипсиса в трейлере сериала «Этерна» Вторая попытка запустить этот проект.
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28 февраля 2025 14:51
Анна Пересильд попадает в сказочный мир в трейлере фильма «Алиса в Стране Чудес» Анна Пересильд попадает в сказочный мир в трейлере фильма «Алиса в Стране Чудес» Дата премьеры пока не анонсирована.
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25 февраля 2025 16:03
Девушка переносится в мир книг Джейн Остин в трейлере фэнтези «Мой парень — принц» Девушка переносится в мир книг Джейн Остин в трейлере фэнтези «Мой парень — принц» Главной героине предстоит выбирать между привычной жизнью и рискованным вихрем романтических чувств.
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25 февраля 2025 15:22
Иккинг вновь знакомится с Беззубиком в трейлере игровой адаптации «Как приручить дракона» Иккинг вновь знакомится с Беззубиком в трейлере игровой адаптации «Как приручить дракона» На счету франшизы уже свыше $1,6 млрд кассовых сборов.
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13 февраля 2025 13:33
Никита Ефремов попадает на тот свет в трейлере фэнтезийной комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» Никита Ефремов попадает на тот свет в трейлере фэнтезийной комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» Главный герой попадает в чистилище, напоминающее аэропорт и МФЦ.
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4 февраля 2025 17:16
Замечательное семейное фэнтези: критики благосклонно приняли фильм «Очи» Замечательное семейное фэнтези: критики благосклонно приняли фильм «Очи» Релиз в России намечен на май.
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30 января 2025 10:36
Милла Йовович и Дэйв Батиста сражаются с демонами в трейлере фэнтезийного боевика «В потерянных землях» Милла Йовович и Дэйв Батиста сражаются с демонами в трейлере фэнтезийного боевика «В потерянных землях» Экранизация рассказа Джорджа Р. Р. Мартина.
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9 января 2025 10:34
Николай Фоменко и Влад Прохоров приумножают добро в трейлере сериала «Министерство Всего Хорошего» Николай Фоменко и Влад Прохоров приумножают добро в трейлере сериала «Министерство Всего Хорошего» Премьера состоится 1 января.
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25 декабря 2024 13:20
Дженна Ортега и Пол Радд сталкиваются с мифическим существом в трейлере фильма «Смерть единорога» Дженна Ортега и Пол Радд сталкиваются с мифическим существом в трейлере фильма «Смерть единорога» Съемки прошли в Венгрии.
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19 декабря 2024 10:38
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
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