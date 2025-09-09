Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Киллер Мадс Миккельсен помогает маленькой девочке в трейлере хоррора «Поймать монстра»

Киллер Мадс Миккельсен помогает маленькой девочке в трейлере хоррора «Поймать монстра»

9 сентября 2025 14:41
Киллер Мадс Миккельсен помогает маленькой девочке в трейлере хоррора «Поймать монстра»

Первый полнометражный фильм от шоураннера «Ганнибала».

Кинокомпания RoadsideFlix представила трейлер хоррор-драмы с элементами фэнтези «Поймать монстра», которая выйдет в российский прокат 25 декабря. Дистрибуцией занимается «Атмосфера кино». Это новый совместный проект сценариста Брайана Фуллера и актера Мадса Миккельсена, которые ранее вместе работали над сериалом «Ганнибал».

В «Поймать монстра» Миккельсен сыграл благородного киллера, который получает заказ от 10-летней Авроры (Софи Слоун). В трейлере показано, как она ведет переговоры с героем Миккельсена и предлагает ему стопку банкнот за то, чтобы он убил монстра из-под кровати, погубившего ее родителей. Девочка уверена, что в гибели ее родителей повинна именно эта злобная сущность, но персонаж Миккелсена, чье имя не раскрывается, уверен, что их убил другой киллер. Побуждаемый чувством вины герой в итоге соглашается помочь Авроре.

Еще одним действующим лицом этой истории станет женщина в исполнении Сигурни Уивер. Очевидно, она знает, чем на самом деле занимается персонаж Миккельсена и убеждает его не относиться скептически к вере Авроры в монстров.

Актерский состав дополнили Давид Дастмалчян, Ребекка Хендерсон, Шила Атим и другие. Фуллер срежиссировал фильм по собственному оригинальному сценарию.

Фото: RoadsideFlix
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сидни Суини боксирует на ринге в трейлере байопика «Кристи» Сидни Суини боксирует на ринге в трейлере байопика «Кристи» Читать дальше 12 сентября 2025
Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue Читать дальше 11 сентября 2025
Индийское фэнтези: вышел трейлер блокбастера «Мирай» Индийское фэнтези: вышел трейлер блокбастера «Мирай» Читать дальше 10 сентября 2025
Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек» Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек» Читать дальше 10 сентября 2025
В кинотеатрах стартует многообещающий инди-хоррор «Сомния: Обитель кошмаров» В кинотеатрах стартует многообещающий инди-хоррор «Сомния: Обитель кошмаров» Читать дальше 10 сентября 2025
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон узнают цену доверия в трейлере экшен-триллера «Лакомый кусок» Бен Аффлек и Мэтт Дэймон узнают цену доверия в трейлере экшен-триллера «Лакомый кусок» Читать дальше 10 сентября 2025
Дэниэл Крэйг расследует убийство в церкви в трейлере «Достать ножи: Проснись, мертвец» Дэниэл Крэйг расследует убийство в церкви в трейлере «Достать ножи: Проснись, мертвец» Читать дальше 9 сентября 2025
Чувствительный поэт отправляется на дуэль в трейлере авторского байопика «Лермонтов» Чувствительный поэт отправляется на дуэль в трейлере авторского байопика «Лермонтов» Читать дальше 12 сентября 2025
Деревянный бамбино сбегает из театра в новом трейлере «Буратино» Деревянный бамбино сбегает из театра в новом трейлере «Буратино» Читать дальше 12 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше