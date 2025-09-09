Киллер Мадс Миккельсен помогает маленькой девочке в трейлере хоррора «Поймать монстра»

Кинокомпания RoadsideFlix представила трейлер хоррор-драмы с элементами фэнтези «Поймать монстра», которая выйдет в российский прокат 25 декабря. Дистрибуцией занимается «Атмосфера кино». Это новый совместный проект сценариста Брайана Фуллера и актера Мадса Миккельсена, которые ранее вместе работали над сериалом «Ганнибал».

В «Поймать монстра» Миккельсен сыграл благородного киллера, который получает заказ от 10-летней Авроры (Софи Слоун). В трейлере показано, как она ведет переговоры с героем Миккельсена и предлагает ему стопку банкнот за то, чтобы он убил монстра из-под кровати, погубившего ее родителей. Девочка уверена, что в гибели ее родителей повинна именно эта злобная сущность, но персонаж Миккелсена, чье имя не раскрывается, уверен, что их убил другой киллер. Побуждаемый чувством вины герой в итоге соглашается помочь Авроре.

Еще одним действующим лицом этой истории станет женщина в исполнении Сигурни Уивер. Очевидно, она знает, чем на самом деле занимается персонаж Миккельсена и убеждает его не относиться скептически к вере Авроры в монстров.

Актерский состав дополнили Давид Дастмалчян, Ребекка Хендерсон, Шила Атим и другие. Фуллер срежиссировал фильм по собственному оригинальному сценарию.